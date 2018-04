¿Vuelve Soda Stereo? No... pero sí

Al respecto, dijo Alberti: “Si a lo que te referís puntualmente es si vamos a tocar o a hacer algo, la realidad es: no... y sí. ¿Por qué? Porque nunca pensamos en que Soda Stereo siga. Ya lo decía Gustavo, si alguna vez falta alguno de los tres Soda Stereo no sigue porque Soda Stereo éramos los tres. Lo que no tenemos pensado, por ende, sería continuar con una pseudo-historia de Soda Stereo poniendo un cantante, ya sea Benito o cualquier otro”.

Ahora bien, ¿qué dijo Benito Cerati? Que no. “¿No pensaron en quizás no hacer nada? Digo, dicen ahí mismo que Gustavo dijo que si no era los tres, no era. Además, No puedo hablar por Simón pero para mí no hay nada más despersonalizante que hacer algo así”, replicó el hijo de Gustavo Cerati.