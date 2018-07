Weinstein quedó en libertad bajo fianza

Weinstein, que tiene cinco hijos, quedó en libertad bajo fianza tras pagar 1 millón de dólares. También debe usar un brazalete electrónico y no salir de los estados de Nueva York y Connecticut.

El exproductor siempre negó haber mantenido cualquier relación sexual no consentida. Las nuevas acusaciones elevaron a seis el número de cargos en su contra.

Más de 75 mujeres han denunciado a Weinstein, quien fue uno de los hombres más poderosos en Hollywood, de acoso o abuso desde que alegatos detallados en historias laureadas con el Premio Pulitzer el pasado octubre en el “New York Times” y la revista “The New Yorker” desembocaran en el movimiento #MeToo.

Varias actrices y modelos han acusado a Weinstein de violencia sexual. Entre ellas están la actriz de cine Rose McGowan, quien dijo que Weinstein la violó en 1997 en Utah; la actriz de “Los Soprano” Annabella Sciorra, quien dijo que el productor la violó en el apartamento de ella en Nueva York en 1992; y la actriz noruega Natassia Malthe, quien dijo que Weinstein la atacó en un cuarto de hotel en Londres en el 2008.

Weinstein, quien produjo películas que incluyen “Pulp Fiction” y “Shakespeare apasionado”, ha negado cualquier acusación de sexo no consensual y su abogado ha cuestionado la credibilidad de sus acusadoras.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen haber sido víctimas de violencia sexual a menos que éstas se pronuncien públicamente.