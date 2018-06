Zezé Tribu: funk local de alto vuelo

P- Respecto de ese disco, que era más funk, el nuevo disco es más de pista de baile, más discoteca.

R- El disco anterior, como tiene muchos temas instrumentales, está más tirado para el jazz fusión. Este, en cambio, es más bailable. Buscamos que las canciones tengan altos niveles de groove, que te haga mover la patita. Es la intención del estilo, siempre.

P- Las letras le dan un anclaje a las canciones de este disco, es cierto.

R- El funk tiene de por sí una energía positiva que me lleva a tener un positivismo, digámoslo así, que trato de ponerlo en las letras.

P- ¿Cómo fue el proceso compositivo de este disco?

R- La formación inicial de Zezé Tribu cambió en 2010 y en ese momento decidí empezar a escribir canciones, primero como un desafío porque yo siempre había hecho música instrumental y quería tener una nueva etapa con la música, entonces empecé a escribir canciones con letras, con una melodía que me llevara a algún lado. Y desde lo musical, que le diera energía. Al principio se me hacía muy difícil, muy larga la composición. Ese fue el proceso, primero una letra, una melodía y me voy moviendo con lo que me pasa día a día. Hay días en que me pongo a tocar algún riff de guitarra, algunas armonías, a veces salen rápido, a veces no. Hay canciones que tienen casi tres meses de composición porque me gusta mucho trabajar sobre las melodías, las melodías de los vientos, de los bajos, en la rítmica. Y tratar de decir algo interesante en las letras.

P- Ese tiempo que te llevan las composiciones tiene que ver todavía con esa etapa de aprendizaje en la construcción de la canción o por la búsqueda de una cierta perfección? O ambas cosas?

R- Tiene que ver un poco con ambas cosas. Todos los días, desde las primeras horas de la mañana ya empiezo a componer, me lo he tomado como mi trabajo que es. Empiezo con una canción, la dejo ahí, dos días después la vuelvo a tocar y voy tratando de descubrir hacia dónde me quiere llevar esa canción.

Pero todo se termina amasando con la banda. El ensayo y los músicos terminan de redondear cada canción es la banda.