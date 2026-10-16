La Mississippi, tributos a Héroes del Silencia y Marley, una de Casciari y la cartelera teatral: todos los espectáculos del fin de semana

Los destacados del fin de semana

La Mississippi en Mood Live de Neuquén

Este viernes, a las 21, La Mississippi se presentará en Mood de Neuquén. En esta ocasión celebrando los 15 años de la edición de Búfalo, su primer disco como quinteto, publicado en 2011. Entradas en protickets.com.ar y en boletería de la sala.

Búfalo logra reflejar la manera en que la banda quiere ser escuchada: siguiendo el hilo conductor desde su gestación, es un disco con principios, con ideas y puntos de vista, tanto en sus canciones como en el arte de tapa. Este nuevo trabajo logra transmitir una apuesta fuerte, eléctrica y diferente, que sorprenderá gratamente a los amantes de la música de La Mississippi.

11° Festival de Música Popular de Roca

“Piazzollando”

Tango FCP y Artistas FCP serán los protagonistas de la segunda noche del 11º Festival de Música Popular, organizado por Fundación Cultural Patagonia, con el homenaje a Astor Piazzolla, “Piazzollando”, este el viernes, a las 21, en el Auditorio Dr. Tilo Rajneri de Roca.

La propuesta es un viaje por las diferentes etapas compositivas de Astor Piazzolla, tanto de su música instrumental como de algunos tangos cantados, escritos junto a Horacio Ferrer. El programa está compuesto por “Kicho”, “Romance del diablo”, “Milonga del ángel”, “La muerte del ángel”, “Tangata”, “La bicicleta blanca”, “Fuga y misterio”, “Decarísimo”, “Hay una niña en el alba”, “Zum” y “Los pájaros perdidos”, entre otros.

“Voces del jazz”

Jazz FCP y Artistas FCP

Lo mejor del jazz será parte de la propuesta que cierra el 11º Festival de Música Popular en el Auditorio Dr. Tilo Rajneri de Roca, este sábado, a las 21.

El show recorrerá distintas formas y modos de las canciones jazzísticas, con voces femeninas y masculinas, que fueron éxitos en distintos momentos de historia del jazz, con una cálida e íntima atmósfera sonora.

ENTRADAS: general $18000. 2×1 con Club Río Negro.

Cipolletti

La Caja Mágica

Mariano Moreno 354

“Yo & Yo”

Teatro

Yo & Yo es una comedia imperdible que te va a hacer matar de la risa y reflexionar sobre la libertad! ¿Te bancás un compromiso para toda la vida… con vos mismo?

Mario tomó la decisión más audaz de su vida: ir al Registro Civil para casarse consigo mismo. Ante una jueza descolocada, atrapada entre la rigidez de la ley y sus propias ambiciones políticas, y armado con un arsenal de disparatados argumentos; Mario intentará hacer cumplir su gran sueño.

Actúan: Claudia Soler, Evangelina Zingoni, Andrés Gallardo y Diego Martínez. Texto: Diego Martínez. Dirección: Catalina Gedaminska.

Este viernes, a las 21. Entradas en: lcmticket.com

Boletería del teatro: lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas (descuentos y promociones solo en efectivo).

Voadeira

Música de Brasil

El grupo de música de Brasil, Voadeira, presentará su nuevo espectáculo “Navega”, en el que confluyen la música y la danza, con artistas invitados y una propuesta para disfrutar.

Este sábado, a las 21.30. Reserva de entradas: 2995527288.

Entradas en: lcmticket.com

Boletería del teatro: lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas (descuentos y promociones solo en efectivo).

Espacio Pueblarte

Chile 855

Cartelera

“Reinas: despedida de solteros”

Teatro

Cinco amigos… y medio, Secretos que jamás debieron salir a la luz y mentiras que empiezan a tambalear…Un código de amistad que alguien decidió romper.

Una comedia ácida, desopilante y llena de secretos, donde la amistad, la confianza y las apariencias están a punto de quedar patas para arriba. Porque cuando una despedida de soltero reúne a cinco amigos… y medio, nadie puede asegurar que la noche termine como empezó.

Estreno: sábado, a las 21.30. Reservá tu entrada anticipada.

Neuquén

Ave Rapaz

Tributo a Héroes del Silencio

Ave Rapaz se presentará en Mood Live, este sábado, a las 21, en el marco del XIX Homenaje Mundial a Héroes del Silencio, un evento conmemorativo conocido de forma internacional bajo el nombre oficial de “El día H”.

Durante la jornada en la capital neuquina, Ave Rapaz será la encargada de interpretar en vivo las composiciones del grupo ibérico. El concierto recorrerá las distintas etapas discográficas que posicionaron a la banda como uno de los máximos referentes del rock en habla hispana durante las décadas de 1980 y 1990.

Entradas en protickets.com.ar y en boletería de la sala.

Roots Wailers

Homenaje a Bob Marley

Este domingo, a las 21, Mood Live recibirá a Roots Waillers, una banda formada en 2020 que rinde homenaje al legado musical de Bob Marley, interpretando los grandes clásicos del reggae con una puesta en escena pensada para transmitir la esencia y la energía del género.

Entradas en protickets.com o en la boletería de la sala.

“Duelo de estilos”

Miguel Carrilao y Carlos Parada

Una gran noche de música y canto con el espectáculo Duelo de estilos, protagonizado por Miguel Carrilao y Carlos Parada. Un encuentro imperdible con la música popular sobre el escenario del teatro.

Este viernes, a las 21.30, en El Arrimadero (Misiones 234). Entradas: $25.000 (Anticipada por Mercado Pago al alias carlos.p62) y $30.000 (En puerta) Consultas y reservas: 299 6720472.

“Lombrices”

Teatro

Una imperdible propuesta teatral con la obra “Lombrices”, protagonizada por Stella Maris Piergentili y Niní Amato. Una puesta en escena atrapante con diseño de luces de Manke Páez y dirección de Zalo Molina. Este sábado, a las 21, en Teatro El Arrimadero (Misiones 234) · Entradas: $25.000 (Anticipada) y $30.000 (En puerta) · Consultas y reservas: En boletería o al 299 6132721.

Standard 4

Música

Con piano, guitarra, bajo y batería, el cuarteto propone una noche en la que el diálogo entre los instrumentos, la improvisación y la interacción musical serán protagonistas.

Una oportunidad para los amantes del género y para quienes quieran acercarse al universo del jazz en vivo, en un espacio que favorece la cercanía entre músicos y público.

Este viernes, a las 21.30, en Araca Bar (Virgen de Luján 1555). Entrada libre. Reservas por WhatsApp: 299 511 8448.

“El acompañamiento”

Teatro

“El acompañamiento”, una de las obras emblemáticas de Carlos Gorostiza, escrita en 1981 en el marco del histórico movimiento Teatro Abierto, con una puesta neuquina dirigida por Lala Vega y las actuaciones de Enrique Nicolás y Fabio Balbarrey

Este viernes y sábado, a las 21, en Sala ARACA Teatro (Virgen de Luján 1555, (frente al Mirador del Río Neuquén). Reservas: 299 511 8448.



La Orquesta Sinfónica de Neuquén

Un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica del Neuquén, este viernes, a las 21, en el Cine Teatro Español. La presentación contará con el Mtro. Gustavo Guersman como director invitado y con las solistas María Florencia Ferenza, en flauta, e Yramalú Gómez Goncalves, en violín.

El programa reúne composiciones de Felix Mendelssohn, Efraín Oscher y Antonín Dvořák. Comenzará con la Obertura Ruy Blas, de Mendelssohn, y continuará con Barroqueana Venezolana n.º 1, de Oscher, inspirada en los conciertos brandenburgueses de Bach y enriquecida con ritmos venezolanos de merengue y joropo. En esta última pieza, la flauta y el violín dialogan en una propuesta que pone de relieve la sensibilidad y el virtuosismo de las intérpretes.

El concierto cerrará con la Sinfonía n.º 4, de Dvořák, una composición de carácter heroico, solemne y dramático que revela la fuerza expresiva del autor checo, reconocido internacionalmente por su célebre Sinfonía del Nuevo Mundo.

Entradas: $25.000 para el público general y $20.000 para jubilados. Se pueden adquirir en la boletería del Cine Teatro Español (Avenida Argentina 235).

Octavo concierto

Temporada 2026

Un concierto a cargo del pianista neuquino Guillermo Muñoz Du Plessis, que interpretará las de G. Enescu la Suite Op.10 N°2 y la Sonata Op. 28 N°1 de S. Rachmaninoff.

Este sábado, a las 21, en Ars Cultural (San Martín 1345)

Las entradas son numeradas y se pueden comprar con todos los medios de pago:

Efectivo y todas las tarjetas de crédito o débito en la sala (Espacio Ars, de 14 a 21)

Mercadopago: a través de link de mercado pago.

Transferencia bancaria CVU : 0000003100060418302178 Alias : espacio.cultural.ars

“L’Alberdi”

Instalación coreográfica

El grupo Cuatromares presenta “L’Alberdi”.Este viernes y sábado en el Centro Cultural Alberdi (Alberdi 14). Entrada libre y gratuita. Cupos limitados.

Bailarines : Patricia Alzuarena, Diego Brizuela, Natalia Cimolai y Mariana Sirote

Música original: Mauricio Maranghello. Imagen: María Ulrich. Dirección: Mariana Sirote

“Crypto Bro”

Teatro

Este domingo, a las 21, en Deriva Teatro (Sarmiento 841)

Entrada general $ 25000

Actúa: Ismael Azcurra

Texto y dirección: Sebastián Fanello.

Ámbito Histrión

Chubut 240

Cartelera

“Ocho menos cinco, 7:55”

Viernes a las 21:30

Reservas: 299 401 9051

“Mas respeto que soy tu madre”

Sábado doble función a las 19 y 21:30

Reservas: 2994530771

“En mí viven mil mujeres”

Estreno: sábado, a las 21.

Reservas al: 299- 4229708

Por reserva de entradas: teatrohistrion.com

Roca

Casa de la Cultura

9 de julio 1043

Cartelera

VIERNES

20:30hs Villa California

Un barrio cerrado. Una reunión entre vecinos se ve alterada por un episodio inesperado. Lo que comienza como una situación cotidiana deriva en una cadena de conflictos que pone en crisis la aparente armonía de la comunidad.

Una coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro, en el marco del programa TNC Produce en el país. | Entradas en boletería y ticketera

22hs Jose Guajardo

“El Soñador”

Un gran recital folclórico para celebrar nuestras raíces acompañado por un amplio repertorio de artistas regionales como Juan Espinoza, Virginia Álvarez, Ariel Oses, Baptista Coty, los músicos Claudio Bertone, Lorena Pellettieri, Claudia Guajardo, Claudio Pellettieri, Héctor Quilodrán, Julio Pellettieri, y Cecilia Aranda, quien estara a cargo de la locución. | Entradas en boletería y con los artistas

SÁBADO

20hs Villa California

Entradas en boletería y ticketera

22hs Crucis 1 y Los Delirios Del Mariscal

Una noche de rock progresivo donde se interpretará la discografía completa de Crucis en vivo por jóvenes músicos de la región en homenaje a esta influyente banda de la década de los 70.

Además, se llevará a cabo un viaje introspectivo a la vida de la banda, analizando su propuesta musical y como está destaca a nivel mundial dentro del género| Entradas en boletería y al 2984152725

Entradas en boletería de CDC o www.survivo.com.ar

Más info en nuestra web www.cdcroca.com

Club de Arte El Biombo

Rodhe 1454

Cartelera

“Tertulia fermentada”

Teatro

Gerarda y Alberta nos invitan a entrar en un universo donde lo cotidiano se vuelve absurdo y el absurdo, espejo. Entre cuerpos que juegan, palabras que se desbordan y situaciones que rozan el delirio, los dos personajes construyen una mirada tanto cómica como incómoda sobre aquello que llamamos identidad argentina. Una historia que se ríe de nuestras contradicciones para, quizás, reconocernos en ellas.

Viernes, a las 21. Anticipada: $20.000 – Promo estudiantes: 2x$30.000

En puerta: $25.000

2984752548 (Sasha) – 2974002727 (Ainelen)

Latidos de Mujertes

Dos funciones. Un estreno.

Domingo

19:00 HS — “Raíces de viento“. Un ritual en movimiento que despierta la memoria de la tierra y la fuerza de sus mujeres.

21:00 HS — Estreno “Campesinas”

Un homenaje a la mujer campesina de nuestro sur, a sus raíces, su fuerza y ese vínculo profundo con la tierra rionegrina. Anticipada: $18.000

En puerta: $22.000

2984613774