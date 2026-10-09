Lírico y popular: consagrado en el mundo, el cantante Martín Masiello llega este fin de semana por primera vez a Regina y Neuquén

Martín Masiello, el aclamado cantante lírico marplatense, se presentará por primera vez en el Alto Valle este fin de semana con dos conciertos: este viernes, a las 21, en el Cine Teatro Círculo Italiano, de Regina; y el domingo, a las 20.30, en el Cine Teatro Español, de Neuquén.



Luego de diez años recorriendo el mundo con su canto, Masiello regresó a su Mar del Plata natal el año pasado y, desde entonces, recorre el país con un concierto que combina un repertorio lírico clásico con canciones no menos clásicas de la música popular interpretadas en clave lírica, de Queen, Elvis Presley y Frank Sinatra a Sandro y el tango.



Tantos años fuera de la Argentina motivaron a Masiello a pensar esta gira como una carta de presentación ante el público argentino, un espectáculo que pueda contar, mediante canciones, su biografía de vida. “Que la gente termine el concierto sabiendo quién es Martín Masiello, sabiendo de dónde vengo, cómo son mis costumbres, desde muy chico, por ejemplo, le cuento a la gente que solía escuchar, a los seis años, siete años, Elvis Presley, Los Plateros, Louis Armstrong, con mi familia, con mis abuelos, ya que me crié con ellos, así que es eso, poder conectar con el público argentino, contándoles un poco de dónde vengo, por qué me gusta la música que hago”.

El contacto directo con el público siempre es un momento especial en los conciertos de Martín Masiello.



A un año de haber regresado, su proyecto es quedarse para estar con su familia y amigos. “En un momento me acuerdo que le decía a Chloe, a mi esposa, que conocía más Japón que mi propio país. Así que este 2026 le dije a mi manager que ponga la mayor cantidad posible de espectáculos, de conciertos, en la Argentina posible, porque quiero conocer todos los rincones de la Argentina, no solamente Buenos Aires o las ciudades más grandes. Así que por eso estamos haciendo este tour de más de cincuenta localidades por toda la Argentina”.



Los conciertos en el Alto Valle serán con la banda completa, adelanta Masiello: “Somos en total, entre artistas, sonidistas, iluminación, detrás de escena, backstage, doce personas. Hay una parte del espectáculo que me gusta bajar del escenario y poder cantar con la gente, la gente agarra el micrófono y canta también.



Hace casi diez años, Masiello, que entonces tenía 21, partió de Mar del Plata contratado por los cruceros MSC como cantante lírico. Desde entonces, viajó por todo el mundo, vivió en diversas partes del mundo y protagonizó espectáculos en Estados Unidos, Europa y Asia. De hecho, Japón fue su última residencia antes de regresar a la Argentina.

El EP “Crescendo Tour”, editado en agosto, registra cuatro canciones del concierto en el Teatro El Círculo de Rosario, que son parte de su repertorio lírico habitual.



Fue durante su primera experiencia en los cruceros que amplió su repertorio. “Una noche, cuando termino de cantar, el director musical del espectáculo me mandó un mensaje que decía ‘Martín, vamos a tener que hablar’. ¡No pude dormir durante toda la noche pensando! Me van a despedir, pensaba. ¿Qué habrá pasado? Llegó la mañana siguiente y le digo, ¿qué pasó? No pude dormir toda la noche pensando en esto. ¿Qué hice mal? Y me dice, no, no hiciste nada mal, me acaba de llamar el director general que dice que tu voz puede ir también para todo lo que son las canciones de Queen. Así que te vamos a dar doble trabajo. Yo pensando, bueno, acá me quedé sin trabajo, no, todo lo contrario, me querían dar más trabajo” (risas).



El tango, en cambio, apareció durante su residencia en Japón. “Los japoneses son muy fanáticos del tango. Así que yo, como argentino, estaba de alguna manera también representando a la Argentina y cantando muchos tangos allá. Yo podía cantar una canzoneta napolitana como ‘O sole mio’ y a los japoneses les gusta, se emocionan, aplauden, pero cuando cantaba ‘Por una cabeza’, por ejemplo, se volvían locos”.



Masiello creció escuchando música, pero supo que quería ser cantante lírico cuando a los seis años fue a un concierto en el Teatro Colón de Mar del Plata junto a su abuela y, al correrse el telón, vio sobre el escenario a su abuelo Marcelo cantando una zarzuela. “Para mí eso fue el indicio de decir quiero seguir en la música, quiero vivir de la música, cantar, quiero como él cantando, ¿viste? Para mí era mi superheroe mi abuelo”.