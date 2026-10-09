Natalie Pérez se muda a Neuquén por una noche: presenta «Casa», su disco más ambicioso, con un gran show escénico y musical

Natalie Pérez presenta su quinto álbum de estudio, un trabajo que marca un nuevo momento en su camino artístico y que la encuentra más segura, libre y conectada con su propia voz. (Foto: @agustindusserre)

Natalie Pérez actúa desde hace más de veinticinco años. Mucha televisión, bastante teatro y algo de cine. A fines de 2017, decidió probar con la música, al fin y al cabo mucho de su trabajo como actriz incluía cantar. Y ella, que se sabía afinada, decidió grabar un disco: Un té de tilo por favor. Le siguieron otros cuatro: Detox (2020), Intermitente (2023) y el reciente Casa (2026).



Con todos los discos le fue bien, pero ella sostiene que es porque la conocen como actriz. En parte, puede que se así. Pero eso puede cambiar con Casa, su mejor trabajo discográfico. Casa es ambicioso, está muy bien producido y revela buenos momentos de inspiración compositiva.

Grabadas en vivo con banda completa, las doce canciones de Casa recorren distintos géneros, del pop a la cumbia, del indie al rock, con guiños a lo urbano



Siendo quien es, la actriz bien pudo repetir la fórmula, pero Natalie supo que era el momento de que (con) su música tomará riesgos y lo hizo. Sus letras exponen su lado más íntimo sin bajar la guardia del todo. Y algo más: está grabado cien por ciento vivo con banda completa.



De gira por el país, Natalie Pérez llega este fin de semana a Neuquén para presentar Casa este viernes, a las 21, en Casino Magic (Planas 4005). Las entradas están disponibles por sistema a través de tuentrada.com.

Natalie Pérez (Foto: @agustindusserre)



“Me van a ver en el living de mi casa, esa es la idea principal del show”, anticipa Natalie apenas comienza a dialogar con Diario RÍO NEGRO. Y es literal porque lo que replica en los videos de las canciones y en el escenario de cada espectáculo es su casa. O parte de ella, claro. Porque este disco nació en su casa, allí comenzó y luego pasó al estudio.



“La verdad es que siempre quise hacer un disco en mi casa y un disco que se llamara Casa”, revela. ¿A quién no le gusta llegar a su lugar después de trabajar, después de estar todo el día de acá para allá? Uno llega a su casa, está libre, feliz, cómodo. Después uno va a trabajar contento, obvio, pero nos gusta estar en casa, en nuestro lugar, con nuestras cosas”.



Cuando Natalie se reunió con el productor Daniel Matturro -en sus palabras “un señor uruguayo, que lo quiero mucho, un gran amigo”- le dijo que quería hacer un disco en su casa. “Empezó todo así, medio como una especie de chiste. Después, mientras que estábamos grabando yo jodía con eso de en casa, dije, no, listo, el disco se va a llamar Casa, ya está, no hay nada más que hacer. Y después me di cuenta de que, claro, como estaba inspirada en el living de mi casa, de repente aparecían todas situaciones muy cotidianas. Después fuimos a un estudio de grabación, se sumaron doce músicos, y todo lo que soñamos se hizo realidad”.



Fueron diez días de ensayo en Buenos Aires y otros cinco días en Elefene Blanco, el estudio montevideano donde se montó el living y se grabó el disco. “Imaginate, éramos 60 personas trabajando adentro del estudio, no solo los músicos, sino que los bailarines, los técnicos, los camarógrafos, los fotógrafos, de repente, de repente se me fue de las manos todo. La idea original era solo grabar el disco en vivo, después dije, che, ya qué vamos a grabar, ¿por qué no lo filmamos? Después dije, ya lo vamos a filmar, ¿por qué no hacemos una escenografía? ¿Y pr qué no ponemos bailarines? Bueno, de repente, como te digo, se me fue 100% de las manos. Cuando llegué no podía creer todo eso que se había montado, respecto de lo que había empezado como una idea pequeña en casa”.

Natalie Pérez llega este fin de semana a Neuquén para presentar Casa este viernes, a las 21, en Casino Magic (Planas 4005). Las entradas están disponibles por sistema a través de tuentrada.com.