Superlógico, MTV Hitz, Nevadas Escénicas y más teatro: todos los espectáculos para ver este fin de semana

Teatro: «Dios me odia»

La exitosa obra teatral “Dios me odia” de Victoria Sarchi tendrá un nueva función en Roca. La producción de Fundación Cultural Patagonia (FCP), con la dirección de Tato Cayón e interpretada por un destacado elenco, estará en el Auditorio Dr. Tilo Rajneri (Rivadavia 2263) este viernes a las 21 h.

Nahuel Lavorato, Mariana Jaime, Emiliano Flores y Paula La Sala son los actores que dan vida a cuatro personajes que comparten una distendida cena entre hermanas y amigos, que poco a poco se descarrila y surgen reproches y salen a la luz deslealtades y conflictos inesperados. “Dios me odia” es una comedia dramática que invita a reflexionar las miserias humanas.

La entrada general tiene un valor de $18000. 2 x 1 con Club Río Negro.

Bariloche: Nevadas Escénicas de este fin de semana

Viernes

11:00 “El camino de Mum”, de Brújula Teatro Bariloche.

Gimnasio María Auxiliadora.

20:00 “Botánico. Melodrama silvestre”.

Teatro Botánico (Bariloche)

Puerto San Carlos

22:00 “Te estaba esperando”.

Las Calderas Teatro (Viedma)

Centro Cultural El Negro.

Sábado

18:00 “Aleerse”

Danza interdisciplinaria. Núcleo Creativo Tierra Única.

Puerto Montt, Chile.

Escuela Municipal de Arte La Llave.

20:00 “El amor ha muerto”

Teatro Danza. Proyecto Rubik. Ushuaia, Tierra del Fuego.

Gimnasio María Auxiliadora.

22:00 “Los monstruos van debajo de la cama”.

Teatro Casero (El Bolsón)

Centro Cultural El Negro.

Domingo

18:00 “Las últimas palabras”

Punto Cero Teatro (Bariloche)

Centro Cultural El Negro.

20:00 “Suavecita”

Teatro CABA.

Gimnasio María Auxiliadora.

22:00 “La bendición”

Proyecto Prótesis (Comodoro Rivadavia, Chubut)

Escuela Municipal de Arte La Llave

La agenda de espectáculos

Bariloche

Barroco al Sur

Música

El grupo Barrocos al Sur se presentará por única vez este año, este domingo, a las 20, en la Iglesia Metodista de Bariloche (Juan José Paso 156).

El concierto está dedicado a música vocal e instrumental italiana del siglo XVII. Aprovechando la maravillosa acústica de la Iglesia Metodista, el programa ofrece una selección de obras sacras creadas para el culto religioso y otras profanas concebidas para el entretenimiento en cortes y círculos aristocráticos.

El programa incluye obras de Monteverdi, Grandi, Ferrara, Castello, Uccellini, entre otros.

Barrocos al Sur es un grupo con más de veinte años de trayectoria en la zona y está integrado por músicos de Bariloche, Gral. Roca y CABA:

Laura Romero: canto (General Roca)

Anica Arnšek, Ursula Naumann, Claudio Chehébar (Bariloche) y Silvina Cárdenas (Gral. Roca): flautas dulces

Federico Ciancio: espineta y dirección general (CABA)

Bono contribución: $ 25.000

Neuquén

MTV Hitz

Música

La banda argentina MTV Hitz llega a Mood Live interpretando los mejores éxitos de los 90’ y 2000’. Con millones de vistas en múltiples plataformas digitales, una trayectoria que ya los llevó por 5 países y varias apariciones en TV, el grupo repasa una lista de canciones que va desde Linkin Park a Avril Lavigne y desde Limp Bizkit a Backstreet Boys.

Este viernes, a las 21. Tickets disponibles a través de protickets.com.ar y en la boletería de Mood Live.

Superlógico

Música

Superlógico llega a Neuquén con su fiesta ricotera, este sábado, a las 23:59, en Mood Live. Tickets disponibles a través de protickets.com.ar y en la boletería de Mood Live.

Superlógico es la primera banda en homenajear a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Debutó en el 2005 en Chascomús Rock y su trayectoria fue gestándose por el boca a boca.

“La penúltima oportunidad”

Teatro

Llegan a El Arrimadero la última función del año de La penúltima oportunidad, obra de Rafael Bruza con actuación de Laura Sarmiento y Silvana Feliziani. Con dirección de Dardo Sánchez y escenografía e iluminación a cargo de Bárbara Tréves, la puesta invita a reencontrarse con esta entrañable propuesta teatral.

Este viernes, a las 21, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234). Reservas: 2995713050.



“Improtagónica”

Humor e impro teatral

El Colectivo Cultural Les Mirones de Las Grutas trae a escena Improtagónica, un espectáculo de improvisación teatral que promete altas dosis de humor y complicidad con el público, directo desde Las Grutas.

Este sábado, a las 22, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234). Entradas: $20.000 Reservas: 2920282196.

“De duendes y amigas”

Teatro

Bajo la dirección de Gustavo Azar, sube a escena De duendes y amigas, una propuesta teatral con actuaciones destacadas para vivir una noche de encuentro con el arte local.

Este domingo, a las 21, en Teatro El Arrimadero (Misiones 234) Reservas: 2995013141

“El acompañamiento”

Teatro

Araca Teatro estrena “El acompañamiento”, una de las obras emblemáticas de Carlos Gorostiza, escrita en 1981 en el marco del histórico movimiento Teatro Abierto. La pieza pone en escena una amistad atravesada por los sueños postergados, la libertad y el deseo obstinado de intentar aquello que uno verdaderamente quiere ser.

El estreno suma una resonancia especial: Enrique Nicolás y Fabio Balbarrey, dos artistas de extensa trayectoria en la música, atraviesan ahora una nueva experiencia desde la actuación. La obra sigue a un hombre que abandona la rutina para perseguir el sueño de convertirse en cantor de tango mientras espera un acompañamiento que parece no llegar. Dos músicos, dos nuevos actores y dos amigos se encuentran así con un texto que pregunta cuánto estamos dispuestos a arriesgar para no renunciar a nuestros sueños.

Actuación: Enrique Nicolás y Fabio Balbarrey · Dirección: Lala Vega · Asistencia de dirección: Mónica Raccioppe · Escenografía: David Contreras

Este viernes y sábado, a las 21, en Sala ARACA Teatro( Virgen de Luján 1555, (frente al Mirador del Río Neuquén). Reservas: 299 511 8448

Javier Di Sanzo

Música

Este domingo, a las 21, en la víspera del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, Javier Di Sanzo vuelve a encontrarse con el público de Araca con una propuesta especialmente pensada para la fecha. Su guitarra será el punto de partida de un recorrido por el mestizaje musical de tres continentes y por las distintas raíces que fueron dando forma a nuestras músicas populares.

Músico habitual y querido de la casa, Di Sanzo propone pensar el folklore como una música viva: hecha de viajes, cruces, memorias e identidades diversas. Una noche para escuchar cómo dialogan tradiciones nacidas en geografías diferentes y cómo esos encuentros fueron construyendo sonoridades que hoy sentimos como propias.

Crypto Bro”

Teatro

2da parte del Díptico del GEŃÒCĪDĮO

Este domingo, a las 21, en Deriva Teatro (Sarmiento 841)

Entrada general $ 25000

Actúa: Ismael Azcurra

Texto y dirección: Sebastián Fanello.

“Memorias de una alcahueta”

Teatro

Una historia de amor, traición y poesía. La Logia Bagual, un colectivo de juglares prófugos, llega a Deriva Teatro con una historia donde el teatro, la poesía y la canción colectiva se convierten en una forma de aceptar el destino… y también de modificarlo. Una obra que invita al espectador a ser artista.

Este sábado, a las 21.30, en Deriva Teatro (Sarmiento 841)

Entradas anticipadas $25.000.

(en puerta $30.000)

Reservas por transferencia al Alias: entradas841

Luego del pago, enviar el comprobante por wsp para confirmar las entradas.

“Más respeto que soy tu madre”

Teatro

En “Más respeto que soy tu madre”, de Hernán Casciari, la vida cotidiana se convierte en una delirante montaña rusa de problemas, peleas, secretos, frustraciones y situaciones absurdamente familiares.

Una comedia sobre la familia, el amor, el caos y esas pequeñas miserias que, cuando las vemos desde afuera, nos hacen morir de risa.

Este sábado, a las 21:30, en Ámbito Histrión (Chubut 240)

Entradas: 0299 15-453-0771 – https://teatrohistrion.com/event/160487-mas-respeto-que-soy-tu-madre.

“Ocho menos cinco”

Teatro

Dos militares tejen para pasar el tiempo. Pero el tiempo no pasa. Son las 7:55. Esperan. Hablan del diario, del fútbol, de lo que prefieren no recordar. Entre el absurdo y el humor oscuro, la memoria se pudre y la conciencia los acecha.

Con Pablo Cosa y Pablo Di Lorenzo.

Dramaturgia y dirección: Christian Cardozo.

Estreno este viernes, a las 21:30, en Ámbito Histrión · Chubut 240 · Neuquén.

Reservá tu lugar por WhatsApp: 299 401 9051

Escenografía: Fernando Ávila · Vestuario: Yazmín Mer · Diseño de iluminación y operación técnica: Mariana Scialpi.

Jazz FCP

En el MNBA

Con clásicos del jazz de todos los tiempos, el grupo subirá al escenario del MNBA este sábado, a las 21. Sonarán temas de Pat Metheny, Torrie Zito y Lyle Mays, entre otros.

El programa está conformado por “Aja’s Theme” del americano Torrie Zito, quien fue un exitoso pianista, compositor y director de orquesta; “Cool Green” de Kenny Drew, pianista y compositor de EE.UU. que fue un destacado precursor de diferentes estilos musicales; “I Wanted to Say” del baterista Victor Lewis; “Hard Eights” de Lyle Mays, quien fue integrante del Pat Metheny Group y “Endless Stars” (Fred Hersch), entre muchos otros.

Jazz FCP está integrado por Alan Tetchiev, saxos y clarinete; Sabina Muruat, piano; Víctor Valdebenito, contrabajo y Abraham Salvatierra, batería.

Roca

Casa de la Cultura



Viernes

20:30hs Villa California

Un barrio cerrado. Una reunión entre vecinos se ve alterada por un episodio inesperado. Lo que comienza como una situación cotidiana deriva en una cadena de conflictos que pone en crisis la aparente armonía de la comunidad.

Una coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro, en el marco del programa TNC Produce en el país. | Entradas en boletería y ticketera

Sábado

20hs Villa California

Entradas en boletería y ticketera

22hs Peña folklórica MQ y amigos

Una propuesta de encuentro, música, danza y tradición, que reúne a artistas y amigos bailarines de folklóre para celebrar nuestras raíces.

Acompañan la danza durante la noche el tallercito del amor, un espacio destinado al aprendizaje de danzas folkloricas en etapas iniciales. | Entradas en boletería o al 2984863910

Entradas en boletería de CDC o www.survivo.com.ar

Más info en nuestra web www.cdcroca.com

Club de Arte El Biombo

Rodhe 1454



Espectacular Folk

A través de dos obras de danza folklórica, el espectáculo recorre paisajes, memorias, cuerpos e historias que dialogan con la identidad cultural y territorial.

Integra el espectáculo:

-Semilla de regreso (danza folklórica).

-Donde comienza el sur (danza folklórica).

-Artistas invitados.

Este sábado, a las 21.

Anticipada: $20.000 – 2x$35.000

En puerta: $25.000

2984693820 – 298 4691682

“Repertorio plástico”

+16 años

Este domingo, a las 20.

Anticipada: $20.000 – Promo: 2x$35.000

En puerta: $25.000

2984693820 – 2984773886