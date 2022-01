Cumelén pide canje para quedarse con calles públicas en Villa La Angostura

Mientras la mayor parte de la población está focalizada en la marcha favorable de la temporada turística, en Villa La Angostura hay un debate que con el paso de los días crece. Se trata del canje de tierras que el gobierno del intendente Fabio Stefani (MPN) y el country Cumelén quieren cerrar antes del 31 de marzo.

La Municipalidad firmó en octubre del 2001, cuando era intendente Roberto Cacault (MPN), un convenio con el histórico country que le permitió durante dos décadas controlar el ingreso de personas y vehículos al exclusivo barrio, donde empresarios de varios puntos del país y políticos encumbrados son socios.

Como contrapartida, el country se hizo cargo durante todos estos años de los servicios de recolección de la basura, mantenimiento y limpieza de calles, de la prestación del agua potable y la vigilancia.

El convenio venció a finales de octubre pasado y el intendente dispuso una prórroga hasta el 31 de marzo. Cumelén ofrece a la Municipalidad un lote de 9,4 hectáreas, apto para urbanizar, a cambio de quedarse con las calles de dominio público que están dentro del barrio privado.

El presidente del club Cumelén, Tomás Allende, dijo que un agrimensor hizo las mensuras de esas calles que sumaron una superficie de 11,3 hectáreas.

dato 9,4 hectáreas tiene el predio que el barrio cerrado ofreció a la municipalidad, La decisión final la tienen los concejales.

Stefani defendió la posibilidad del canje a partir de una ordenanza de acceso al suelo urbano que el Concejo Deliberante sancionó en julio pasado. Esa norma lo autoriza a gestionar tierras y a enajenar bienes del dominio municipal para obtener soluciones habitacionales.

El intendente pretende asignar el 70% del lote que ofrece Cumelén para lotes sociales y el 30% destinarlo para personal de salud, de educación y de fuerzas de seguridad.

Esta semana, Stefani afirmó que quiere incluir -como parte del canje- el compromiso de Cumelén de financiar la construcción de un gimnasio y un natatorio municipal. Pero debe obtener el respaldo de la mayoría de los concejales para avanzar con el canje. “Hoy no podemos opinar sobre el tema porque todavía no está el proyecto en el Concejo. No podemos manejarnos con supuestos”, opinó el concejal del Frente de Todos, Catriel Barberis. Dijo que esperarán que el Ejecutivo presente el proyecto con todas las condiciones para su evaluación.

Stefani explicó ayer que Cumelén tiene que enviar la mensura de las calles para incorporar esa documentación al expediente que mandará al Concejo.

El asesor legal del intendente, Leandro Martínez, explicó que la tierra que propone permutar Cumelén es para soluciones habitacionales. Aclaró que hay que aprobar un convenio en el cual Cumelen tiene que adecuarse al Código de Planeamiento, que contempla la figura del Club de Campo. En ese caso, tiene que hacer una cesión de tierras equivalente al 14% de la superficie total. Martínez comentó que como parte de esa cesión es que Cumelén “le estaría ofreciendo al Municipio construir un gimnasio con un natatorio”.

Sin embargo, Allende admitió que no estaba al tanto. “Cuando (el Ejecutivo) presente todo lo miraremos. Estamos abiertos y si es algo que es bueno para la Villa y suma siempre lo vamos a mirar con buenos ojos, pero no conozco detalles”, afirmó.

Rechazó los cuestionamientos de algunos sectores de la población que se oponen al canje porque advierten que se trata de otro privilegio para las personas del country. La mayor crítica es que Cumelén históricamente no permitió el acceso público a la costa del lago Nahuel Huapi.