Damon Albarn y una inesperada polémica con Taylor Swift

Damon Albarn realizó una entrevista para el sitio Los Ángeles Times y sus declaraciones sobre Taylor Swift y la autoría de sus canciones no pasaron desapercibidas.

El cantante de Gorillaz dijo que la estadounidense no «escribía sus propias canciones». Ante esa afirmación, el periodista le dijo que sí co-escribió algunas.

«Eso no cuenta. Sé lo que es coescribir. La coescritura es muy diferente a la escritura. No estoy tirándole a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que coescribe. No significa que el resultado no pueda ser realmente bueno… Quiero decir, Ella Fitzgerald nunca escribió una canción en su vida», respondió el británico.

«Cuando canto, tengo que cerrar los ojos y simplemente estar ahí. Supongo que soy un tradicionalista en ese sentido. Una compositora realmente interesante es Billie Eilish y su hermano [Finneas]. Me atrae más eso que Taylor Swift. Es simplemente más oscuro, menos infinitamente optimista. Mucho menor y extraño. Creo que ella es excepcional», destacó.

Después de esas afirmaciones, los fanáticos de Taylor lo criticaron y le aclararon que ella sí escribe la letra de muchas de sus canciones.

La cantante se hizo eco de las frases y también opinó en su cuenta de Twitter. «Era una gran fan tuya hasta que vi esto. Escribí todas mis canciones propias. Tu comentario es completamente falso y dañino», le escribió directamente al exlíder de Blur.

PS I wrote this tweet all by myself in case you were wondering 😑

«No te tienen que gustar mis canciones pero es jodido que intentes desacreditar mi escritura«, completó. Además, agregó otro comentario ácido al expresar: «Escribí este tweet por mi cuenta en caso de que te preguntaras».

Albarn se mostró arrepentido y le contestó. «Estoy totalmente de acuerdo con vos. Tuve una conversación acerca de la escritura de canciones y lamentablemente se redujo a un ‘clickbait’. Me disculpo, lo último que quise fue desacreditar tu escritura, espero que lo entiendas».

I totally agree with you. i had a conversation about songwriting and sadly it was reduced to clickbait. I apologise unreservedly and unconditionally. The last thing I would want to do is discredit your songwriting. I hope you understand. – Damon