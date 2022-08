Daniel Vila habló de la salida de Viviana Canosa de A24: qué dijo

Daniel Vila, presidente del Grupo América, se refirió a la salida de Viviana Canosa del programa en A24. La periodista había denunciado que el canal no le había permitido sacar un informe crítico sobre Sergio Massa, íntimo amigo del empresario.

En un diálogo con Radio con Vos, Vila afirmó: «Creo que es un conflicto que no encuentro donde está porque yo con Viviana he tenido siempre la mejor relación, siempre hemos tenido un gran diálogo. Hace tiempo que trabajamos juntos, que ella trabaja en el canal y se tomó una decisión editorial que tenía que ver con la cantidad de escraches que se habían hecho a personas públicas. Y, en lo personal, me parecía que eso generaba un estado de conmoción y de violencia que no era necesario mostrar«.

Durante la entrevista, Vila explicó que la decisión no fue solo determinada para Canosa sino también para el resto de los conductores del canal. «No fue para Viviana esto. Cuando ella reacciona de la manera en que reacciona, a mí me sorprendió y mucho porque Viviana ha trabajado mucho tiempo con nosotros y nunca ha tenido ningún problema. Creo que ha trabajado con absoluta libertad», sostuvo.

En este punto indicó: «Hace un periodismo muy fuerte, que en lo personal no comparto, pero que se ha manejando durante más de un año con esa libertad. Justamente hoy estamos hablando de censura y parece un contrasentido».

«¿Por qué se toma esta decisión justo cuando lo escrachan al ministro?- se preguntó Vila- Porque es el ministro, porque venía de una serie de escraches en el que una persona, con un teléfono subiendo un escrache a las redes y desde las redes simplificando a los medios. Los medios transformábamos en famosa a una persona que cometió un acto violento«.

Por último el empresario dijo que Massa lo llamó luego del escándalo que desató la renuncia de Canosa. «Hablé con Massa y me pidió por favor que no levantáramos los escraches. Yo le dije que de ninguna manera porque era una decisión editorial, que no tenía nada que ver con su persona ni con lo político», cerró.