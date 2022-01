De terror: encontraron siete cuerpos en descomposición en una clínica

Las familias denunciaron que personal de la clínica no les dejaba ver a sus familiares fallecidos.-

La policía realizó un operativo en el sanatorio Ramon A. Cereijo de Monserrat este martes en Lavalle 1686 donde se ubica el sanatorio, en pleno centro porteño. En el lugar estuvo presente la división de Delitos contra la Salud Pública de la Policía de la Ciudad y la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), luego de que los vecinos de Monserrat denunciaran un olor nauseabundo proveniente de allí.

En el allanamiento encontraron 7 cuerpos en descomposición. Según el informe policial, el motivo de los olores que denunciaron los vecinos de Monserrat era porque había dejado de funcionar la cámara de frio que se usaba como morgue en el hospital.

Durante esta tarde se retiraron los cuerpos para evitar que afecte a los pacientes que se encuentran hospitalizados. Red BASA, tiene la concesión del sanatorio y se encargara de esa tarea y dos ya fueron retirados por sus familiares.

Entre los cuerpos hallados en el sanatorio Cereijo, uno de ellos se encontraba allí desde el 21 de diciembre y otro había sido una victima fatal de coronavirus.

El Ministerio Fiscal había determinado la clausura administrativa de ese sector del sanatorio desde octubre del 2021, pero no cumplieron con la sanción.

Una familiar de uno de los pacientes que se encontraba allí reclamó en los medios de comunicación que no la dejaron reconocer el cuerpo de su padre, Juan Carlos Medina, que había fallecido ayer por un paro cardiorrespiratorio.

“No nos querían entregar el cuerpo de mi papá. Pedimos el reconocimiento y no nos querían entregar el cuerpo. No sabíamos lo de los siete cuerpos, pero el olor ahí adentro es impresionante”, declaró la joven.

«Tenía que venir un fiscal para firmar y que nos puedan entregar el cuerpo. Ayer no me dejaban retirarlo, pero ahora que están los medios entré y me dejan reconocerlo. Es una injusticia.», declaró otro miembro de la familia.

