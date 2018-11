Litio, el nuevo mineral estrella que crece en producción

Si bien el valor de producción de los metales como el oro, la plata y el aluminio es el que mayormente explica el comportamiento y evolución del valor de producción de la minería, en los últimos años el litio ha crecido significativamente en su contribución al valor de producción de este sector, pasando de representar el 1% en el 2011 a un estimado del 6% en el 2016.

De hecho, si la tendencia en la producción de este mineral se confirma a futuro, es decir, con un escenario de precios elevados y de concreción de inversiones, no sería extraño observar un crecimiento aún más importante de este subsector, apuntalado por un mayor flujo de inversiones en un escenario donde otros minerales, como el oro, la plata o el cobre no muestran señales tan sólidas de crecimiento en el mediano plazo.

El litio tiene múltiples usos. El de las baterías para teléfonos y automóviles es el que más ha crecido en los últimos años. Pero este mineral tiene otros usos potenciales, entre los que aparecen aplicaciones que ya son conocidas pero que aún no están ampliamente desarrolladas: baterías de alta densidad energética, baterías de gran escala para estabilización y almacenamiento de redes eléctricas, aleaciones de bajo peso y refuerzo de hojas de turbinas.

Según un estudio de la Secretaría de Minería, las baterías representan 39% dentro de la “torta” de usos del litio. Se trata de baterías para teléfonos celulares, computadoras portátiles, herramientas eléctricas y vehículos híbridos o eléctricos.

En este nuevo contexto, el litio parece tomar cada vez mayor relevancia en la producción nacional de minerales.

Como se comentó previamente, Argentina goza de importantes reservas de este mineral y, en los últimos años, gracias al crecimiento que viene mostrando su precio en los mercados externos (de un 112% en dólares si se toma el período de diez años existente entre 2007 y 2016), las inversiones han comenzado a fluir hacia éste, siendo Argentina uno de los centros neurálgicos de la oferta de este mineral ya que, al poseer alrededor del 30% de los recursos potencialmente extraíbles del denominado “triángulo de litio” (Aregentina, Chile y Bolivia), se ubica como uno de los países con mayor potencialidad en este mercado.

A pesar de su reciente desarrollo, el mercado mundial del litio es considerado pequeño.

En el 2016 la oferta global de este mineral se acercó a las 200.000 toneladas/LCE (carbonato de litio equivalente), moviendo alrededor de u$s 1.400 millones.

Si se efectúa una comparación con otros minerales, se aprecia que el valor de producción global del litio representa una 64ava parte del valor de producción mundial del aluminio (que en el 2016 movió u$s 92.000 millones), la 65ava parte de la del cobre (u$s 94.000 millones) o la 96ava parte de la del oro (u$s 138.000 millones).

No obstante, Argentina se presenta como uno de los países con mayor dinámica reciente en este mercado, pasando de contribuir con el 8% de la producción global en el 2012 (14.000 toneladas/LCE) a cerca del 16% de la misma en el 2016 (30.000 toneladas/LCE), lo que representa un crecimiento real del orden del 100% en cinco años.

Un cuadro similar muestran las exportaciones locales de litio como porcentaje del total de exportaciones de minerales y combustibles.

En los últimos años las ventas al exterior de litio pasaron de los u$s 60 millones registrados en el 2007 (cifra que representó cerca del 1% de las exportaciones mineras y de combustibles, o el 0,11% de las totales nacionales) a rozar los u$s 200 millones en el 2016 (es decir, el 6% de las exportaciones mineras o el 0,33% de las totales nacionales), lo que significó un crecimiento del 220% en dólares entre esos dos años (cuando las exportaciones nacionales totales crecieron en sólo el 3% en igual período), explicado tanto por el incremento observado en el precio externo, de un 112% en dólares entre un año y el otro, como por la mayor cantidad exportada del mineral, que superó el 100% de incremento entre el 2007 y 2016.

Según estimaciones, existen proyectos de inversión en litio que podrían elevar la capacidad de producción local. Estos proyectos son, principalmente, la expansión programada para el salar de Olaroz (que podría incrementar su capacidad en 20.000 toneladas) y la puesta en operación del salar de Caucharí (que aportaría unas 25.000 toneladas) en Jujuy; el inicio de actividades en los salares de Rincón, Centenario y Ratones en Salta (que según estimaciones preliminares podrían añadir otras 40.000 toneladas); y, finalmente, Sal de Vida en Catamarca (25.000 toneladas más). Éstos se sumarían a los dos puestos en marcha, es decir al salar del Hombre Muerto en Catamarca (que tiene una capacidad actual de producción de 17.000 toneladas) y el salar de Olaroz en Jujuy (17.500 toneladas), que son los que se dividen la producción actual.