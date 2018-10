Plebiscito: el “no” a Pinochet que retumbó en ambos lados de la cordillera

Se une el exilio

La “bendición” de Don Jaime

Muñoz destacó el rol de Monseñor Jaime de Nevares. “La verdad es que nosotros fuimos a consultarlo con algo de miedo. Esta vez no eran temas sociales o de derechos humanos, sino involucrar a la Iglesia en una campaña política, usando a la Pastoral. Cuando nos reunimos, y viéndonos que dábamos rodeos, nos preguntó directamente: ‘Che, a ver, los noto medio nerviosos. ¿Cuál es el problema? ¿Ustedes qué quieren? ¿Hacer campaña por el ‘no’ acá? Y bueno, la recuperación de la democracia en Chile merece que hagamos todo lo que sea posible. Si eso es lo que vienen a plantear, bendito sea”, lo que generó alivio inmediato.

La logística fue bastante artesanal. Con fondos reunidos de distintos lados, se logró armar una lista de gente dispuesta a ir a votar (“había mucho miedo”, recuerda Muñoz) y luego la forma de transportar en dos oportunidades a los votantes: primero a inscribirse en los padrones electorales y luego a votar. “La primera etapa fue la más compleja. Primero, porque nadie quería prestar micros para eso, Chile era una dictadura y áspera. No se podía contratar cualquier transporte, por el tema habilitaciones internacionales”, recordó Muñoz. Un empresario zapalino, dueño de la desaparecida Unión del Sud, fue quien aportó los vehículos. En segundo lugar, había problemas legales. “Sólo podían empadronarse los residentes en Chile, así que muchos dieron domicilios de familiares en Temuco, Villarrica, etc., y otros los conseguían los partidos chilenos: gente amiga, militantes... pero estábamos haciendo algo ilegal, dando domicilios falsos, con lo cual si nos pillaban iba a ser muy complicado”, recuerda el jefe de la Pastoral. De este modo, “fuimos en viajes tipo hormiga, de a pocos. En los colectivos no se podían gritar consignas por más que fuéramos todos conocidos, en la aduana nos hacíamos los indiferentes, había que llevar un equipaje que no levantara sospechas”, señala.

Y se articuló que en cada micro acompañara a las delegaciones un sacerdote (gentileza de Don Jaime) y un periodista “para que nos sirvieran de alarma y protección ante cualquier lío”, dice. Y en Chile, organizar logística: almuerzo, alojamiento, formación cívica para votar...

Para el día del plebiscito la tónica fue otra. “Ahí ya estaban los ojos del mundo sobre Chile, era imposible que nos hicieran nada. En cinco días fueron unos 12 micros desde el Alto Valle para allá, más los que se organizaban e iban en vehículos particulares”, recordó Muñoz. En la delegación viajaban 32 veedores internacionales argentinos de Río Negro y Neuquén, entre los que recordó a las dirigentes de Apdh, Noemí Labrune y Sara Mansilla, el diputado Nacional Osvaldo Pellín (MPN) , Miguel Irigoyen, Ricardo Villar (UCR), Walter Pérez (también periodista), Irma López, Osvaldo Nemirovsci (FpV rionegrino), Nidia Povedano (UCR, rionegrina), Guillermo Osés (UCR Neuquén) y Juan Carlos Fernández, de San Martín de los Andes, entre otros.