NEUQUÉN

Rechazamos enérgicamente los ataques recibidos durante los últimos meses. Lo hacemos en estos momentos, ya que no queríamos que se viera afectada u opacada la realización de las elecciones de autoridades que se llevaron a cabo el día 14 de enero de 2022.



Desde esta comisión se ha fomentado y celebrado la efectiva participación democrática de todos y todas quienes han querido expresar sus opiniones y sus diversos modos de entender hacia dónde debe direccionar su rumbo este Sindicato.



Ahora bien, respetar al otro, no admite de ninguna manera se ponga en tela de juicio, se mienta y se intente confundir lo que ciertamente se ha logrado en el SEN al escindirse de ATE en 2009, habiendo logrado su simple inscripción gremial en febrero de 2013.



Jamás hemos promovido el supuesto caudillismo que las numerosas notas editoriales que en los diarios locales han proliferado en estos días. Previos a las elecciones y ahora nuevamente.



Sorprende, que tales medios de comunicación hayan vertido ríos de tinta en pos de confundir, distorsionar y, peor aún, mentir acerca del rol de esta conducción. En el siguiente extracto se ve manifestada la distorsión que se realiza acerca de esta conducción: “…En el caso del SEN, si bien no pertenece a ATE, recientemente hubo una alianza para que Quintriqueo lleve los planteos de enfermería a la paritaria. Mas explicó que, como aún no cuentan con la personería, este fue el camino que encontraron para llegar a la mesa de negociación.” (Diario Río Negro 17/01/2022). Desde esta comisión no se ha realizado dicha declaración. Y en los medios se ha explicado lo mismo que a los colegas. La nota que se entregó a ATE es la misma que se entregó a los cuatro paritarios: subsecretaria de Trabajo, Ministerio de Salud, ATE y UPCN).



Quien sabe leer, también sabe cuestionar y preguntarse a qué se debe semejante manera de enlodar, que en definitiva no suma ni aporta nada a cuánto ha sido logrado desde el SEN.



Asombra y preocupa que se distorsionen elementales cuestiones de respeto que deben primar en toda contienda, y se habiliten las deformaciones que se han publicado. La autonomía lograda desde SEN, en una larga constante y respetuosa lucha que solo tiene que ver con el libre ejercicio de la libertad sindical, que hemos sostenido ante nuestro empleador, en los Tribunales y en todo ámbito que corresponda a la continuidad de nuestro Sindicato.



Por último, corresponde repudiar enfáticamente la actitud de ex dirigentes de este Sindicato, que tristemente hoy son fuente directa de las deformaciones que han pretendido instalar.

Darío Mas,

por el Sindicato de Enfermería del Neuquén (SEN)- Comisión Directiva y Lista Amarilla Roja (comisión electa) (Texto sintetizado)