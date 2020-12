Denver mostró a Campazzo por primera vez con la ropa oficial de la NBA

Tras sus primeros días de entrenamiento en Denver Nuggets, Facundo Campazzo formó parte del ''media day'' de la franquicia y posó con la indumentaria oficial, en la previa al arranque de la temporada 2020/2021.

"Lo único que me falta es trabajar al máximo, aunque al principio hay muchas cosas nuevas, intentaré poner todo mi esfuerzo en el campo para que mi adaptación sea lo más rápida posible", declaró el base cordobés.

El comienzo de la NBA será el 22 de diciembre y Denver saltará al campo en su primer partido el miércoles 23 de local ante Sacramente Kings. Por lo pronto, este sábado 12 habrá un amistoso contra Golden State Warriors.

"Lo más importante para mí es que tanto los directivos, como el entrenador Michael Malone, mis nuevos compañeros y los aficionados me han recibido con un gran cariño y eso me hace sentirme muy feliz en Denver", continuó el jugador del seleccionado argentino..

Campazzo llegó desde Real Madrid y en sus primeras prácticas ya contagia buena energía. “Cuando me deprimo veo sus highlights y se me dibuja una sonrisa en la cara". El entrenador Mike Malone sobre Facundo.

"Soy consciente de que estamos ya muy cerca del inicio de la temporada, pero el apoyo que recibo del entrenador lo valoro mucho", dijo respecto del técnico del equipo.

"No veo cómo no puedes enamorarte de un joven como Facu. Es pequeño de estatura, pero no puedes juzgarlo por eso, tienes que juzgarlo por su corazón, que es muy grande. Hace jugadas en las que la mayoría de la gente ni siquiera piensa o ve", expresó Malone.