Debió sufrir hasta los penales pero por fin llegó el desahogo. Argentina jugó 60 minutos con un jugador menos, no la pasó bien en los primeros 40’ ante Uruguay pero aguantó los embates orientales con temple, igualó 0-0 en los 80’ reglamentarios y fue más efectivo en los penales (3-1).

Así, se ganó el derecho a jugar la final del torneo juvenil de L’Alcudia. Mañana en la gran definición, lo esperará Rusia quien le ganó 2-0 a Venezuela en la otra semifinal.

Con el roquense Facundo Mura como titular, el duelo rioplatense en L’Alcudia confirmó todo lo que se esperaba en la previa, pese a que sus protagonistas fueran juveniles. Dentro de un juego friccionado y sin darse ventajas, Uruguay fue más que los pibes argentinos en el primer tiempo.

Los orientales fueron ordenados en la elaboración de juego, llegaron en varias oportunidades y merecieron irse en ventaja al descanso. De todas maneras, la presencia de Jerónimo Pourtau en el arco argentino fue clave para que los uruguayos no pudieran festejar en la etapa inicial.

Argentina no desplegó en el sintético de L’Aculdia todo lo bueno que había hecho en las tres primeras fechas del certamen. No sólo no supo cómo llevar peligro al arco uruguayo, sino que a los 29’ se quedó con diez jugadores por la expulsión de Andrés Ayala, por doble amarilla.

A pesar de la desventaja numérica, la Albiceleste mostró su mejor versión en la primera parte del complemento. Incluso pudo ponerse en ventaja con un tiro libre de Gonzalo Maroni que dio en el palo.

Sin embargo, poco a poco Argentina se fue refugiando cerca de Pourtau y esperó por un guiño de suerte en los penales. El arquerito de Estudiantes fue el héroe de la noche al detener dos penales de la serie y darle la posibilidad a los pibes albicelestes de poner la piedra basal en la recuperación del golpeado fútbol argentino.