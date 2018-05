Cancio plantea nuevos desafíos

“Sigo manejando igual, pero ahora tengo un auto que me da tranquilidad y estoy convencido que voy a pelear el título”, aseguró Alejandro Cancio el día después de su espectacular victoria en Plaza Huincul y Cutral Co, en la tercera fecha del Rally Argentino.

Como local y ante un público que llevó a la categoría de ídolo, Cancio volvió al triunfo después de una sequía de dos años en el certamen, superó al afamado Federico Villagra y se prendió en la lucha por el título.

La victoria, la segunda en la general ante su gente, adquiere mayor dimensión porque el Coyote Villagra es el piloto que más títulos ganó en el automovilismo argentino.

“Tengo un programa de pruebas que no te da descanso, festejamos y nos pusimos a pensar en Los Ángeles, la próxima fecha del Rally Chileno que se disputará entre viernes y domingo”, contó Cancio, quien hizo delirar a miles de aficionados de la Comarca Petrolera.

P- ¿Cómo fue el día después a tan importante victoria?

R- Normal, con la satisfacción que te genera un resultado tan importante, pero pensando en nuestro próximo desafío, que será en Los Ángeles, por el Rally Chileno”.

P- ¿Cómo planificaste la prueba, porque es todo un desafío estar como local?

R- Con Santiago (por su navegante García) sabíamos que íbamos a pelear con (Federico) Villagra. El Coyote era el gran rival. Por eso, salimos con todo en el primer tramo y esos 4 segundos que le sacamos fueron casi decisivos. Le hice la diferencia por el conocimiento del camino y lo bien que anduvimos.

P- ¿Villagra no se entregó nunca, te exigió hasta el final, como es su estilo?

R- No me generó inquietud que ganara los dos tramos del segundo rulo de la primera etapa, porque mi auto entró en modo protección y perdí algunos segundos.

P- ¿La segunda etapa también mantuvo el suspenso hasta el final?

R- Sí. Villagra no se entrega nunca. Cuando me ganó el primero de los tramos del domingo no me preocupé, porque sabía que perdí varios segundos por largar adelante y tener que limpiar el camino. Mi objetivo era no equivocarme, porque no tenía referencias de los frenajes, no había nada de grip en el piso. ´Se nos viene´ me afirmó Santi en el enlace al segundo especial. Le contesté que se quedara tranquilo, que estaba todo controlado.

P- ¿En el segundo de los tramos llegó la respuesta tuya?

R- Hicimos un especial bárbaro, salió todo bien y recuperamos la ventaja que teníamos. Igual, Villagra luchó hasta el final. Fue una de las mejores victorias de mi campaña.

P- ¿Cómo te recibió su papá, pilar fundamental de la organización de la prueba y de tu campaña?

R- El abrazo fue interminable, por todo lo que pasamos. Se merecía el triunfo más que nosotros.

P- ¿Cuáles son los objetivos a futuro?

R- Voy a tratar de ganar el certamen. Con un auto como el que tengo estoy confiado. La misión es pelear mano a mano por el título.

P- ¿No falta mucho para la Vuelta de la Manzana?

R- Ni me hablés. Espero que este año pueda ganar la Manzana. Es una cuenta pendiente, que necesito saldar si quiero ser campeón.

Cancio disfruta de su momento, aunque no tiene tiempo para relajarse. En abril último fue el mejor argentino en la fecha del Mundial de rally en Córdoba. Ahora volvió al triunfo en el Argentino y se ilusiona con prolongar su momento. El sábado volverá a acelerar, aunque con el Skoka de la R5 en el Rally Chileno, donde también buscará ser protagonista.