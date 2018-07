Alasia, la historia del héroe que se fue de Cipolletti

La bomba explotó el martes por la noche. Para el hincha cipoleño es la peor noticia posible. Matías Alasia no sólo es el mejor futbolista albinegro de los últimos años, sino que ingresó con sus atajadas en la galería de los ídolos del club. Además constituye, por peso propio, la base de la pirámide en cualquier equipo que le toque integrar. Esa era la idea de Víctor Zwenger, hasta que el arquero le comunicó a los dirigentes que no seguiría en el club, como se había acordado de palabra entre las partes. En su encuentro con la directiva, el protagonista argumentó no estar de acuerdo con el proyecto deportivo.

Fue el propio entrenador quien, lógicamente, reconoció en su arribo la importancia de que Matías fuera el 1 del Capataz por tercera temporada consecutiva.

Cabe recordar que hasta agosto no se puede firmar ningún contrato con el formulario correspondiente de AFA, entonces las negociaciones se llevan adelante sin respaldo escrito. Eso le da margen de maniobra tanto a dirigentes como a jugadores.

Para la dirigencia fue un baldazo de agua fría. El guardameta se manifestaría en las próximas horas para darle su versión de la situación a los hinchas.