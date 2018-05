¿Armani al Mundial sin jugar? Nada que no haya pasado antes

Y un día nos enteramos de quién era Franco Armani: un arquero argentino que triunfaba en el lejano y poco trascendente fútbol colombiano. Pero lo supimos recién cuando se puso el buzo de arquero de River hace menos de un año. Ahora sabemos que Franco Armani es un arquerazo y claramente lo queremos en el Seleccionado que irá al Mundial, aunque no haya jugado ni un segundo para la albiceleste. ¿Al Mundial sin haber jugado nunca en el Seleccionado? ¿Por qué no? Eso ya pasó antes. A muy poco del Mundial, Jorge Sampaoli juega al misterio con los nombres, saca históricos y mete jugadores sin recorrido en el Seleccionado. No es novedad. Eso también ya pasó. Y mlas no nos fue. Pasen, vean y lean.