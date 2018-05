Armani, entre el Muñeco y Sampaoli

Juan F. Quintero el pasado sábado fue licenciado para que pueda sumarse a los entrenamientos de Colombia y ganarse un lugar entre los 23 que José Pekerman llevará a Rusia, pero en River no tuvo la misma suerte y fue Franco Armani, en el medio de una pelea de poderes entre Marcelo Gallardo y Jorge Sampaoli. que con Flamengo

Los problemas entre los técnicos comenzaron mucho antes de la llegada de Armani desde Colombia, dondejugó en Atlético Nacional.

Los inconvenientes surgieron apenas asumió Sampaoli al frente de la selección y convocó para sus primeros amistosos a tres jugadores de River en plena definición del certamen local, como fueron Lucas Alario, Jonatan Maidana y Nacho Fernández. De Boca no convocó a ninguno.

Se empezó a hablar de una “AFA bostera”, con la queja de Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, y de Gallardo, quien no ocultó su malestar con Sampaoli.

“Algunas cosas no entendí. Fuimos el único equipo argentino que dio tres jugadores en el tramo final de un certamen que River estaba peleando. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Nos pasó a nosotros pero no lo pusimos como excusa. Aceptamos y seguimos”, señaló el DT millonario.

Hoy, en el entrenamiento que realizó la selección no estuvo Armani, quien se sumará a los entrenamientos después del partido del miércoles entre River y Flamengo por la Copa Libertadores.