Beligoy, sobre Bustos: “Dice que es totalmente inocente”

Más allá del allanamiento solicitado por la Justicia, poco se sabe de Martín Bustos, el árbitro implicado en el caso de abuso en Independiente. Sin embargo, las novedades por ese lado llegaron gracias a Federico Beligoy, presidente de la Asociación Argentina de Árbitros (en la cual se encuentra inscripto Bustos).

Es que Beligoy habló con medios televisivos y contó que pudo charlar con el referí, y sacó algunas frases interesantes. “Hablé ayer con Martín, está totalmente golpeado, dice que no entiende nada, pero no me quiero referir a lo que me dijo él. La justicia cualquier palabra la puede tomar a mal” explicó el presidente de la AAA; al tiempo que deslizó que “nuestra institución está a plena disposición de la Justicia, que determinará las responsabilidades del caso”.

Respecto a la postura de Bustos, Beligoy contó que el referí afirmó “no reconoció ser parte de todo esto, lo que yo sé, lo sé por los medios. Él dice que es totalmente inocente y que se pondrá a disposición de la Justicia”.

Por su parte, Beligoy también habló sobre los pasos a seguir por la Asociación Argentina de Árbitros. Allí expresó que “soy el Secretario General de la Comisión Arbitral a la que él pertenece. Es un tema muy sensible. Todos tenemos familias. Tengo hijos. A estas cosas hay que combatirlas y hay que estar a disposición para esclarecer hasta el último detalle. Vamos a tomar la determinación que haya que tomar, tanto positiva como negativa. No nos tiembla el pulso para tomar determinaciones, somos árbitros de fútbol. Si es culpable tomaremos las medidas necesarias”.