Boca: Flojo en ataque, de terror en defensa

La Defensa de Boca tuvo una noche de terror y su rival lo “ajustició”. A seis fechas del final, el líder dio un paso en falso, perdió 2-1 y le puso interrogantes al cierre de la Superliga. El que tiene la gran posibilidad es San Lorenzo, que si hoy supera a Godoy Cruz, quedará a cinco puntos. Fernando Márquez fue el verdugo, se encontró con dos regalos y facturó.

El Xeneize tardó un suspiro en apoderarse de la pelota y plantarse en campo rival, pero en la primera de cambio, sorpresa total. El Halcón armó una contra letal y en tres toques puso cara a cara a Fernando Márquez con Agustín Rossi. Cuqui definió perfecto y la Bombonera enmudeció.

A pesar de los pedidos de paciencia desde el banco, Boca fue un atado de nervios y no aparecieron los de buen pie. Recién cuando se cambiaron de posiciones, Cardona y Pavón mostraron parte de su nivel, pero el equipo de Varela nunca perdió la calma y se mostró muy firme atrás.

Cuando parecía que al líder se le cerraban los caminos, Cardona rompió la defensa con un gran pase a Pavón, llegó el centro y Bou la mandó a guardar.

Justo con el público a full, llegaron dos errores tremendos en el fondo xeneize. Goltz, Magallán y Rossi se juntaron para regalarle dos goles a Defensa. Primero Fernández no aprovechó una pifia del 1 y al toque, Pochettino desperdició un tiro libre adentro del área. El Halcón le hizo precio, pero confirmó que la última línea del líder mostró muy poca seguridad a lo largo de toda la etapa.

Empujado por su gente, Boca salió con todo en el complemento y arrinconó a un rival que no tuvo otra opción que replegarse. Sin embargo, el puntero no estuvo fino con la pelota y dependió demasiado de las ráfagas de Pavón. Para colmo, atrás siguió con dudas, Márquez la tocó poco, pero cada vez que lo hizo complicó e incluso, hubo una acción que pudo haber cambiado la historia, con un toque de Goltz al ex 9 de Belgrano.

Con el Xeneize a fondo y sin puntería, Defensa soñaba con su chance. Y la tuvo. Magallán se quedó corto en un pase y ahí estaba Márquez para cerrar un partido perfecto. La colgó en un ángulo y terminó con las ilusiones de un Boca que sigue con una buena diferencia en la cima, pero anoche mostró pocas ideas en ataque y una Defensa de terror.