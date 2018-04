Boca: Rossi, entre la banca y la búsqueda de un reemplazante

Pablo Pérez: “Lo que pasa es que el puesto de arquero es el más ingrato porque cuando se equivoca es gol. Pero acá somos un equipo y errores cometemos todos, como de hecho lo hicimos en este partido”.

Oscar Córdoba, vía Twitter: “Salgo en defensa de nuestro arquero porque en el segundo gol, si me juego para salvarte, ustedes tienen que hacer lo mismo por mí. Cuando yo salía, el Patrón Bermúdez me cubría la espalda y se metía al arco”.

Jorge Bermúdez, en respuesta a Córdoba: “Hermano, es que eso es lo que hoy no se ve, no se respaldan. Parece que cada uno se quisiera salvar y no entregan ese plus, que sólo los grandes planteles muestran. Tú me dabas una ayuda y yo luchaba porque te llegaran pocas pelotas y esas difíciles las sacabas de los ángulos”.

Agustín Rossi quedó en el centro de la escena luego de su error en el 2-0 ante Palmeiras, pero recibió un fuerte apoyo del actual capitán y de viejas glorias.

Sin embargo, la banca popular se terminó, porque el arquero viene de varias producciones flojas en las últimas semanas. La dirigencia tomó nota y por eso será el primer puesto a reforzar.

A la locura, casi imposible, de Gianluigi Buffon, se sumaron varias alternativas. Agustín Marchesín sigue como una opción importante para Guillermo Barros Schelotto, pero los nuevos nombres son Gerónimo Rulli y Fernando Muslera. Más atrás asoma Mariano Andújar, uno que estuvo cerca, pero finalmente se pinchó.

Si bien es cierto que el ex Estudiantes seduce por la edad (25 años), la experiencia del uruguayo podría ser determinante. A los 31 años, ve con buenos ojos alejarse del Galatasaray de Turquía y hoy por hoy, sería el de más posibilidades. Incluso, Boca ya tendría el valor del pase y de su contrato.

Claro que sería a partir de junio y el equipo tiene dos finales en el medio: Gimnasia, por el torneo local y Junior por la Copa. ¿Seguirá Rossi y el Mellizo le dará una chance a Guillermo Sara?