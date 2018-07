Buena Parada campeon en Río Colorado por octava vez en su historia

Entre los colores rojo y blanco se pueden ver saltar a los jugadores, dirigentes e hinchas de Buena Parada en la cancha. El festejo continuará por varias horas en la plaza San Martín, un sitio tradicional de la localidad, donde una masa de gente se abraza, canta, ríe y llora por Domingo Grosso, el dirigente que falleció días atrás.

Y no es para menos, el club que pertenece al barrio más antiguo de Río Colorado y el más sufrido, acaba de consagrarse bicampeón del torneo hogareño de fútbol, sumando a la historia de la institución su octava estrella en el escudo.

También es el final del ciclo exitosos en el banco de suplentes de Walter Ríos, que hasta acá será recordado por ser el técnico mas ganador dentro del club.

En la penúltima fecha del torneo apertura el local, Buena Parada -casi sin despeinarse- goleo 4 a 0 a Defensores de la Colonia, culminando positivamente el primer semestre del año.

A los 16 llegó el primer gol de la tarde, por intermedio del artillero Leandro Ilarregui, quien comenzaba a escribir una nueva hoja en la historia del club.

Con la ventaja tranquilizadora, el flamante campeón, encontró los espacios en la cancha para lucirse. A los 28’ y 41’ Matías Muñoz se anotó para estampar el 3-0 y de esa forma prácticamente sentenciar el partido.

Porque el segundo tiempo casi estuvo de mas, porque Defensores no lastimó y Buena Parada tuvo todo bajo control.

A los 36, Yoan Maldonado marcó el 4-0 para cerrar la faena.

Encima, el arquero Gastón Ponce de León, a los 38, le contuvo un tiro penal a Abel Laffitte.

Luego fue todo festejo y recuerdos, aunque la comisión directiva que preside Ricardo Toro, tendrá que comenzar a buscar un nuevo técnico para conducir al plantel de cara al torneo clausura que tiene fecha de inicio el próximo 5 de agosto.

La tabla de posiciones quedó de la siguiente forma: Buena Parada 39, Atlético 33, Independiente e Juventud Agraria 25, Caza y Pesca 24, Defensores 23, Barrio Unión 20, La Adela 6, Villa Mitre 2.

La próxima fecha (última): Caza y Pesca vs Buena Parada, Atlético vs Independiente, Barrio Unión vs Juventud Agraria, Villa Mitre vs La Adela. Libre: Defensores.