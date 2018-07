Federal A: Cambiar de vereda, una costumbre clásica

No pocos se sorprendieron cuando la noticia golpeó la estantería federal: Hugo Prieto, ídolo de Cipolletti, será jugador de Deportivo Roca la próxima temporada. Por el peso propio de los antecedentes, el hecho impacta en el hincha aunque la situación se viene dando año a año desde que ambos comparten el ámbito federal. Si se hace un repaso, se podría formar un equipo entero (con DT y todo) de jugadores que han vestido ambas camiseta. Por otra parte, el simpatizante deberá hacer un lugar en su fervor para entender el sentido profesional del futbolista. “Se que muchos se sorprendieron de que haya firmado con Deportivo Roca, pero necesitaba jugar acá en la zona. Sé que la gente me tiene identificado con Cipolletti, pero el que me llamó fue Roca”, afirma Hugo Prieto, al ser consultado por “Río Negro” sobre su llegada al Naranja. “Uno tiene que trabajar, esto es así. Sé que algunos hinchas les va a costar entender la situación, pero también saben que yo dejé todo por esa camiseta siempre”, agrega el delantero que proviene de Sportivo Patria de Formosa. Prieto no tuvo mucha continuidad en su último club, ya que fue dirigido por cuatro entrenadores, una situación que le restó rodaje. Ahora desea cuánto antes dar vuelta la página y comenzar una nueva etapa en su carrera. “Sé que Cipolletti está en plena renovación y no iba a tener lugar ahí, pero apareció el interés del Depo. Mi representante tiene una buena relación con Mauro (Laspada, DT del Depo), nos juntamos y nos pusimos de acuerdo enseguida”, agrega “Hugol”, tal como lo bautizaron alguna vez los simpatizantes albinegros, que en la próxima temporada lo tendrán en la vereda de enfrente. E n el 2012 cuando Prieto jugaba en Juventud Antoniana, fue dirigido por Laspada por lo que el entrenador conoce muy bien las condiciones del delantero. “Tenemos una muy buena relación, de años, con Mauro. Sabe cómo juego, dónde me puede aprovechar mejor. Ahora sólo me resta hacer una buena pretemporada”. Ayer, el delantero nacido en Allen hace 33 años, tuvo su primer contacto con sus nuevos compañeros y ya trabaja a las órdenes del profe Marco Sandoval. “Sé que acá hay un muy buen grupo, que trabaja bien y que tira siempre para adelante. Eso es algo que motiva. Soy consciente de que hubo inconvenientes en lo económico la temporada pasada, pero eso no afectó en lo futbolístico. Esto habla bien de este equipo, que tiene una muy buena base”, agrega el atacante quien de esta manera se transforma en el quinto refuerzo del Naranja para encarar la próxima temporada. Se suma de esta manera a Gonzalo Garavano, Lucas Di Grazia, Pablo Ostapkiewicz y Adrián Rodrigo Mora.

Se viene la

Copa Río Negro

Entre el 12 de agosto y el 2 de septiembre se jugará en la región el certamen amistoso Copa Río Negro, que auspicia el Gobierno provincial y Canal 10.

Los participantes serán Deportivo Roca, Cipolletti, Sol de Mayo y Cruz del Sur, y todos los partidos serán televisados por la señal televisiva estatal.

El torneo será un buen banco de pruebas de cara a los respectivos torneos federales. El 12/8 jugarán Cruz del Sur vs. Cipolletti y Sol de Mayo vs. Deportivo Roca. El 19/8, Roca vs. Cruz del Sur y Cipolletti vs. Sol de Mayo; y el 2/9, Roca vs. Cipolletti y Sol de Mayo vs. Cruz del Sur

Hugo Prieto, que viene de actuar en Sportivo Patria de Formosa, jugó seis temporadas (en dos ciclos) para Cipolletti, donde convirtió 29 goles.

Con los dos colores

en torneos federales

Maxi Prioreschi (volante). El Ruso jugó en el 2016 para el Albinegro.

Damián Jara (defensor). Nacido en Cipo, estuvo en el Depo de Pancaldo.

Kevin Guajardo (mediapunta). Clave en la última campaña de Roca.

Mauro Palomeque (defensor). Se formó en Cipo y jugó en el Naranja en 2011/12.

Jonathan Morán (delantero). El Chengue jugó en las dos veredas.

Facundo Crespo (arquero). Neuquino con pasado en Roca y presente en Cipo.

Leandro Dómini (defensor).

Mojarra tuvo un gran paso por Roca.

Facundo Ruiz (delantero). Juvenil de Cipo que tuvo su chance en el Depo.

Franco Moscaritolo (arquero). Otro que se formó en Cipo y pasó al Naranja.

Hugo Prieto (delantero). Ídolo del Albinegro, ahora en Roca.

Daniel Carou (volante) Tuvo dos ciclos con el Naranja y otro par con Cipolletti.

Ricardo Pancaldo (DT). Llevó al Depo a dos finales. Dirigió a Cipo en 2014/15.

Redacción central