Cancio dominó la primera etapa del Rally de Plaza Huincul y Cutral Co

El que avisa no traiciona y eso fue lo que hizo Alejandro Cancio. En la previa al Rally de Plaza Huincul y Cutral Co aseguró que “en casa gano yo”. Cumplió, pero no la tuvo sencilla porque se quedó con la primera etapa de la tercera fecha del Argentino después de una tremenda pulseada con el múltiple campeón Federico Villagra, que se definió por sólo 4s 2/10.

Los caminos de la Comarca Petrolera invitan a acelerar y eso hicieron los principales candidatos ante una multitud que respondió a la convocatoria. Como premio, fueron testigos de un gran espectáculo.

Con tan exigua diferencia, todo parece indicar que la segunda etapa que se cumplirá hoy desde las 9.53 será tan peleada o más que la primera, en la que Cancio se quedó con una gran victoria en la RC2, la de los Maxi Rally.

Cancio pegó de movida. Fue el único que bajó la barrera de los 7 minutos para el tramo de Sauzal Bonito y repitió en Ruta 17-Barda Negra, el más extenso con 22,30 kilómetros. Terminó el primer rulo superando al Coyote Villagra por 6s 8/10. Tercero fue Gerónimo Padilla, líder del certamen, a 22s 6/10. Abandonó Miguel Baldoni y tuvo problemas Augusto D´Agostini.

El segundo rulo tuvo a Villagra adelante en los dos tramos, pero anduvieron tan parejos que apenas le descontó un par de segundos, por lo que Cancio terminó primero en la etapa por 4s 2/10. Tercero Padilla, a 29s 4/10. Más atrás David Nalbandian, a 1m 08s 5/10, después de perder valiosos segundos en el comienzo, y Nicolás Díaz, a 1 15s 1/10.

En la RC2A la victoria se la llevó Javier Castro, quien se afirma en la punta del certamen de su categoría, mientras que Agustín Elvira estuvo en la pelea de la RC2N hasta que se rompió una goma de su auto, por lo que el campeón Luis Arceluz le sacó 1m 04s, que aparecen difíciles de descontar.

En la Juniors se ubicó quinto Daniel Medrano, a 35s 4/10 del líder Esteban Bilbao, y Darío Sambueza, luego de sortear muchos problemas finalizó noveno.

Hoy se cumplirá la segunda etapa, que definirá la tercera fecha. Las PE-5 y 7, Barda González-Yacimiento (18,70 kilómetros), a las 9.53 y 12.34, y PE-6 y 8, Laguna Colorada-TGS (13,10 kilómetros), a las 10.31 y 13.12.

Los pisos de los tramos están bárbaros y la lucha por la punta en la división principal con Cancio como protagonistas anticipan otro gran espectáculo.