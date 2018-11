Federal A: Sol de Mayo recibe al Rojo en un choque de opuestos

Sol de Mayo (21) e Independiente (10) cerrarán la fecha 15 de la Zona 1 del Federal A. Se enfrentan hoy a partir de las 10 de la mañana, con realidades diferentes.

Los locales son la revelación del grupo y están escoltas. De los últimos siete partidos ganaron cinco y empataron dos.

Distinta es la situación del Rojo que hace siete que no suma de a tres y, luego de perder el domingo con Sansinena, quedó último.

El entrenador Diego Trotta ya le advirtió al plantel que si no se llevan un triunfo para Neuquén dará un paso al costado.

El Albiceleste, que viene de tener fecha libre, sufrió las bajas de los laterales Juan Elordi por acumulación de amarillas y Gastón García, expulsado contra Sansinena. Por la banda izquierda jugará Matías Olivera y por derecha la duda está entre Kevin Hueche o Alberto Lobato. Además, en el mediocampo, Iván Luquet ingresará por Leonardo Morales.

El técnico Adán Valdebenito volverá a apostar por el tridente ofensivo compuesto por Alberto Reyes, Fernando Valdebenito y Diego Galván, goleador del equipo con cinco tantos.

En Independiente, Trotta realizará tres modificaciones. César Medina volverá a la zaga tras una molestia muscular. El que saldrá es Javier Solís y Joan Artaza pasará de central a lateral derecho.

En el medio, Martín Ramos volverá al once en lugar de Brian Toro y Leandro Dómini lo hará por Hernán Azaguate.

Si Sol gana quedará prácticamente clasificado a la siguiente fase, tres fechas antes del final de la primera fase, algo absolutamente impensado antes del comienzo.

Para el Rojo la victoria es indispensable para no complicarse más con la pelea por no descender además de quedarse sin técnico si no gana.