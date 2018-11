Cipo y una larga racha que preocupa

El ciclo de Gustavo Coronel en Cipolletti puede ser medido de dos maneras en cuanto a los resultados. En cuatro fechas marcha invicto pero con el empate como denominador común.

Las igualdades que cosechó de visitante son lo más rescatable, primero contra el puntero Alvarado y el pasado domingo frente a Ferro de General Pico de forma agónica.

La mayor deuda está en La Visera, donde no se sacó ventajas con Villa Mitre y Deportivo Roca.

Incluso el rendimiento fue superior fuera de casa. Los mejores pasajes de juego se dieron en el complemento en Mar del Plata y en el primer tiempo en La Pampa, pero no se tradujeron en victorias. Aunque aún no perdió, la sumatoria de a una unidad no le alcanza para salir del fondo y es indispensable una victoria.

La próxima con Madryn de local será el domingo desde las 18 horas. Luego visitará a Sansinena el viernes 23.