Ponelo a Enzo...

Cipolletti no festejaba un campeonato de la Liga Confluencia desde hace cuatro años. Ayer, con un equipo repleto de chicos de las inferiores del club volvió a coronarse en el Apertura. El Albinegro había ganado el partido de ida, que se jugó en La Visera, y llegó a Catriel sabiendo que con un empate daría la vuelta. Después de luchar por noventa minutos ante un estadio lleno, los pibes festejaron gracias al empate 2 a 2. De entrada Catriel impuso condiciones y fue quien le dio ritmo al partido. Obligado por el mal resultado de la ida, el local buscó el gol tranquilizador y el Albinegro se paró de contra. La expulsión de Miguel Godoy, entrenador de la Depo, a los diez minutos descontroló las acciones. Pero fue su propio equipo quien aprovechó el desconcierto, y tras una desconcentración en la defensa de la visita cuando se reanudó el juego, puso el 1-0. Braian López anotó y en ese momento forzaba el suplementario. A pesar del mal momento, Cipo no desesperó y continuó con el plan que había establecido en la previa. Del Prete fue el faro de ataque y logró inquietar en varias oportunidades al local. La espera y la tranquilidad le dieron sus frutos al Albinegro, cuando a los 42 el Tuti comandó una contra que terminó con el empate convertido por Enzo Romero. La intensidad de la primera etapa se revivió en el complemento, donde Catriel hizo el desgaste y Cipo fue inteligente, bien parado en el fondo. Sin ideas, el Canario buscó la ventaja pero se desprotegió en defensa y el Captaz pasó por caja. Iban diez del complemento cuando Enzo Romero aprovechó un envío largo, desparramó al arquero local y estableció el 2-1. Todo se hizo cuesta arriba para Catriel. A puro pelotazo frontal metió al Albinegro contra su arco pero tardó demasiado en quebrar la defensa.La igualdad llegó a siete minutos del final. Gabriel Salinas conectó de cabeza un centro desde la derecha y encendió la ilusión de las 1.500 personas que se dieron cita en la cancha de La Depo. El cierre fue frenético, pero pasó sin ocasiones de gol y Cipolletti desató su festejó con el pitazo final de Facundo Acosta. El equipo de Germán Alecha consiguió otro título de Liga con un plantel que piden a gritos ser parte del Federal A.

Datos

tras la definición

1500

personas hubo en la cancha de Catriel para observar el partido de vuelta de la final.

28

la cantidad de títulos de primera que acumula Cipo en la Liga Deportiva Confluencia.

Romero fue la figura de la tarde. Luego de su breve paso por el fútbol chileno, el delantero volvió al país y fue pieza clave para que Cipolletti festejara. Es su segunda Liga en dos años, ya que había ganado con La Amistad en 2017 siendo protagonista. Ayer anotó dos goles y aportó su clásica cuota de juego. Romero festejó el día del padre de la mejor manera posible y se anota para ser uno de los atacantes en la próxima temporada de la tercer categoría del fútbol argentino.

‘‘Se me había cerrado el arco pero este era el gran día, me sentía bien en la semana y me quedaron dos pelotas justas’’

Enzo Romero fue el autor de los tantos que permitieron la vuelta olímpica.

‘‘Salir campeón con esta camiseta es lo más lindo que hay. Creo que lo merecimos por el esfuerzo de varios meses’’

Gustavo Del Prete, capitán del Albinegro, tras la consagración.

En tercera, La Amistad se hizo fuerte de local y se impuso a Cipolletti 2 a 0. El conjunto celeste se consagró campeón del Apertura en la categoría.

redacción central