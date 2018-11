Cipolletti, Del Prete: “Tenemos que poner la cara”

La mala campaña de Cipolletti en el Federal A preocupa a los hinchas pero no disminuye la confianza del plantel que se enfoca en la recuperación. Gustavo del Prete no es la excepción y, aunque no subestima la situación, se muestra esperazando para remontarla.

“Somos conscientes que tenemos que ganar, más que nada de local. Es donde más nos falta mejorar”, afirmó el jugador albinegro. “Tenemos que poner la cara y demostrarle a nuestra gente que queremos sacar esto adelante”, agregó.

Desde que Gustavo Coronel asumió como DT, Cipo empató los cuatro partidos que disputó.

“Mejoramos en el juego, estamos cómodos con este esquema. Nos falta ser contundentes y eficaces para meter más goles”, valoró el Tuti.

El técnico optó hasta el momento por un 4-2-3-1, en el que Del Prete alterna entre la banda derecha y la izquierda pero siempre ubicado como extremo. “Tengo que correr bastante pero me siento bien ahí. Estoy trabajando para llegar más al arco rival”, expresó.

Aunque aún no pudo conseguir triunfos con el nuevo entrenador, se vislumbra un cambio en el rendimiento y la actitud. En Mar del Plata doblegó al líder Alvarado durante gran parte del encuentro. Excepto con Roca, los otros tres duelos los empató luego de arrancar perdiendo.

“El balance de los últimos partidos es bueno porque venimos sumando. En estos últimos cuatro sacamos casi los mismos puntos que en la primera vuelta”, destacó el jugador.

La tabla de posiciones marca que Cipolletti está último. Es uno de los equipos que menos sumó en el certamen y la zona de clasificación a siete puntos se ve muy lejana.

“Sabemos que si seguimos así nos podemos complicar pero todavía falta mucho”, señaló Del Prete. ‘‘Si ganamos un par de partidos seguidos nos acomodamos, tenemos que dar todo para hacerlo”, añadió.

Respecto al cruce del próximo domingo contra Deportivo Madryn, el futbolista comentó: “También necesitan ganar, con ellos siempre salen partidos cerrados, será duro”.

El grito de “poné a Del Prete” se escucha recurrentemente en La Visera cuando el Tuti está en el banco. Es uno de los más queridos por la hinchada, al igual que los demás chicos formados en las inferiores del club. Como lo hace adentro de la cancha, no se esconde cuando las cosas no salen. Es el primer indicio, ahora falta que la pelota entre para sepultar la racha negativa.