Cipolletti tiene sus once confirmados para enfrentar a Arsenal

Luego de varias semanas de espera, mañana será el gran día para Cipolletti ya que tendrá la posibilidad de enfrentar a Arsenal en Cutral Co, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

El momento de la verdad está a la vuelta de la esquina y el entrenador Albinegro, Germán Alecha, ya tendría en su cabeza a la posible formación titular.

Hasta el momento y según lo que pudo saber “Río Negro”, el Capataz formaría con: Matías Alasia; Damián Jara, César Medina, Nelson Seguel, Jonathan Morales; Matías Carrera, Gastón Valente, Juan Strak, Ezequiel Ávila; Matías Sosa y Gustavo Del Prete.

Sin demasiado margen de maniobra Alecha apostaría por un 4-4-2 bien marcado, en el que el juego por las bandas de Ávila y Carrera será fundamental.

Con estos nombres, se desprende que Cipo intentará ser un equipo rápido, dinámico y bastante pragmático, en el que la pelota parada será un concepto fundamental.

La presencia de Alasia bajo los tres palos brinda una gran seguridad, más si el partido tiene que definirse con tiros desde el punto del penal.

Sin un nueve de área natural, es todo una incógnita ver como se complementarán Sosa con Del Prete en ataque.

En el mediocampo se destaca la presencia de Gastón Valente , quien ya se recuperó de la artroscopía que le realizaron en su rodilla derecha.

Durante los entrenamientos, el entrenador lo probó como cinco y de no media ningún inconveniente Valente sería titular ante los del Viaducto.

“Cuando me tuve que hacer la intervención quirúrgica no pensaba que iba a llegar al partido. No apuré el proceso de recuperación pero se hizo muy bien y ya pude entrenar con el grupo”, destacó Valente.

Con respecto a su posible titularidad en el partido de mañana, Valente fue cauto: “Germán (Alecha) me tuvo en cuenta en las prácticas para ser parte del plantel, espero aportar lo mejor de mi si me toca entrar”.

Por otra parte, Valente también hizo referencia a la temporada que pasó: “un buen resultado o un buen partido no va a tapar el mal torneo que tuvimos. A la gente no la vamos a conformar y esta bien que sea. Pero si queremos darle una alegría”.

Para finalizar, Gastón mandó un mensaje optimista de cara al partido: “ya demostramos que podemos jugarle de igual a igual a un equipo de primera. Ahora espero que logremos estar a la altura de lo que semejante hinchada se merece”.