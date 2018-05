Colón dio el gran golpe y dejó afuera a Racing de la Libertadores 2019

En esta última fecha de la Superliga, Racing no pudo escapar al mal general que afectó a todos los equipos con chances de llegar a la Libertadores 2019: ninguno pudo ganar.

A la Academia le alcanzaba con un empate para meterse en la Copa, pero Colón tenía otros planes ya que si se iba con los tres puntos de Avellaneda, se metía en la próxima Copa Sudamericana. El Sabalero no dejó pasar la oportunidad y venció 3-1 a domicilio al equipo del Chacho Coudet.

En el Cilindro se armó un partidazo de entrada. Las emociones coparon la noche y el que primero festejó fue el dueño de casa.

A la salida de un córner, Barbieri saltó más que nadie en el área de Colón aunque ganó con un cabezazo defectuoso. Sin embargo, en el camino el balón dio en Ortíz y descolocó al arquero Domínguez.

El Sabalero no se quedó atrás y primero avisó con un disparo de Alan Ruiz que salvó Musso. Poco después el mismo Ruiz, siempre protagonista, habilitó a Estigarribia quien fusiló al ‘1’ de Racing.

Racing mostró reacción con Lautaro Martínez y Ricardo Centurión, dos de los citados en la lista de 35 que presentó Jorge Sampaoli para el Mundial de Rusia.

Lo tuvo Lautaro a la jugada posterior al gol del empate de Colón, pero el delantero perdió ante el achique de Domínguez. Racing dejaba pasar una chance propicia pero no tan clara como la que desperdició González a los 18. El Pulpo, en una misma acción, tuvo el gol pero pifió dos veces a un metro del arco del arquero ecuatoriano de Colón.

La Academia dejó pasar su momento favorable en la primera mitad, pero no así el equipo santafesino. Ruiz casi la cuelga de un ángulo en un tiro libre, y si bien no pudo de pelota parada, de manera brillante, Alan habilitó a Bernardi que tras una larga corrida no pudo ante el achique de Musso. Meli, que corría desesperado junto al jugador de Colón, se llevó por delante el balón y decretó el segundo gol en contra de la noche.

Era el 2-1 de una victoria parcial que metía a Colón en la Sudamericana 2019 y dejaba afuera a Racing de la próxima Libertadores.

En el complemento, la Academia fue hacia el campo rival con más voluntad que fútbol. Ricky Centurión tuvo una posibilidad, pero otra vez el arquero mantuvo a salvo la victoria de su equipo.

No hubo caso. Racing no le pudo entrar al Sabalero, que aprovechó para liquidar la faena con un buen gol de Correa, quien se gambeteó a toda la defensa de Racing antes de definir bajo el cuerpo de Musso.

Ahora, al igual que Independiente y River, Racing deberá ganar la Copa Argentina 2018 o la actual edición de la Libertadores, si es que quiere estar en la próxima.