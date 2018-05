¿Cómo fue el rendimiento de los posibles convocados al Mundial?

La Champions League ya conoce a sus dos finalistas, y el primer dato que sobresale es que no habrá argentinos en el duelo a disputarse en Kiev . Es que en estos últimos 20 años, solo en 2006, 2012 y 2013 no hubo jugadores de nuestro país en el partido más esperado en el Viejo Continente.

Sergio Romero será uno, porque estuvo en dos mundiales y porque tiene un peso importante por nombre propio. Chiquito alternó partidos en el Manchester United, aunque siempre desde el banco y a la sombra del titular De Gea, que nuevamente tuvo un año espectacular. El equipo de Mourinho no tuvo una gran temporada, y todo parece indicar que finalizará en el segundo lugar de la Premier (clasificado a la próxima Champions). El próximo 19, el United disputará la final de la FA Cup ante el Chelsea.

Si bien no hay grandes garantías en relación a los nombres que serán titulares en el arco de la Selección, es casi seguro que dos nombres estarán en la lista de Rusia.

Por su parte, Nahuel Guzmán se impone más por grupo que por actualidad. Si bien siempre fue del gusto de varios técnicos, el Patón nunca se ganó el puesto de titular en la Selección. En cuanto a su presente, se coronó campeón del Apertura 2017 (finalizó en diciembre) con Tigres, pero no logró pasar de los cuartos en la Champions Concacaf.

En esta faceta, son varios los que tuvieron buenos desempeños individuales, pero no siempre acompañados por sus equipos. El zapalino Marcos Acuña viste los colores del Sporting de Lisboa, donde ya logró obtener la Copa de la Liga y disputó su primera Champions League.

En el medio, las actuaciones individuales fueron dispares y tampoco corrieron demasiada suerte en sus clubes. A nivel temporada, lo más rescatable puede ser lo de los jugadores del PSG: Ángel Di María y Giovanni Lo Celso, que se coronaron campeones de la Ligue 1, pero no lograron eliminar al Real Madrid en la Champions League.

Ever Banega tuvo un nivel similar al de Gabriel Mercado, puesto que comparten equipo en Sevilla. El volante ex Boca y Newell’s mostró su faceta talentosa, pero no brilló demasiado y más de una vez fue cuestionado.

Por su parte, Javier Mascherano dejó el Barcelona después de varios años y se mudó al fútbol de china, donde viste los colores del Hebei Fortune. Allí se perdió en el radar futbolístico, y tampoco convencieron demasiado sus últimas presentaciones con el seleccionado nacional.