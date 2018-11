Conmebol: Boca presentó su último descargo y el fallo podría salir hoy

Boca presentó hoy su tercer y último descargo, de 35 páginas, y se espera que el Tribunal de Disciplina de la Conmebol dé un fallo sobre el partido revancha de la Copa Libertadores. Según confirmaron a NA desde la defensa del Xeneize, siempre se hace hincapié en que hay sobrados elementos para que el partido no se dispute.

El Tribunal de Disciplina de Conmebol dará a conocer en las próximas horas si acepta o no la petición de Boca y qué castigo le corresponde a River. Con Doha como sede casi descartada, Asunción y Medellín ganan terreno como posibles sedes si hay partido, al igual que Madrid, chance que propuso la FIFA.

Por su parte, el presidente de Boca, Daniel Angelici se reunió hoy con el plantel del club de La Ribera y con el cuerpo técnico encabezado por el entrenador Guillermo Barros Schelotto y se retiró sin hacer declaraciones, con notable seriedad.

Angelici estuvo en el predio Pedro Pompilio junto con los futbolistas y el técnico antes del entrenamiento que realizarán de cara al partido del próximo domingo frente a Independiente en Avellaneda. Según trascendió, durante la charla se habría hablado del Superclásico ante River por la final de la Copa Libertadores y que, en caso de que el fallo de al Conmebol sea negativo, Boca tomaría la postura de jugar el partido.

Aún así, Boca continuará recurriendo el fallo por las vías legales necesarias. Incluso, si el fallo es negativo, irá al Tribunal de Disciplinas y si es necesario, al TAS. Podría darse la situación de que juegue el partido a la espera de un fallo del TAS, por ejemplo.

En tanto, se supo que el pasado domingo tanto el plantel como el cuerpo técnico de Boca no querían jugar el encuentro porque consideraban que no estaban en igualdad de condiciones ya que había jugadores que no estaban al cien por cien tras la agresión al micro en las inmediaciones del estadio Monumental.