Copa Argentina: Trecco y Lucero, dos conocidos que van contra Boca

El delantero con paso por Deportivo Roca y el volante que jugó en Independiente de Neuquén integran el equipo de Alvarado de Mar del Plata, que mañana 19:10 será rival de Boca. Será el primer encuentro del cuadro principal para ambos en la vigente edición de la Copa Argentina.

Nicolás Trecco fue una de las piezas importante en el Naranja 2017/18, que completó una muy buena campaña. Fue entonces que Alvarado se quedó con sus servicios, y el delantero sueña con jugar ante el Xeneize.

Su paso por Roca fue corto pero intenso. En un año las vivió todas: sequías, rachas, buenas y malas. Masticó el polvo con el penal errado ante Cipolletti en la eliminación de Copa Argentina, pero saboreó el éxito con un doblete clave ante el mismísimo Alvarado que hoy defiende, cuando el Naranja necesitaba cortar una racha nefasta ante el Torito y fue goleada 4-2.

‘‘Estamos tranquilos, nos preparamos lo mejor posible con el tiempo que tuvimos. Llegaron muchos chicos nuevos y se fueron varios, que eso para un partido de esta magnitud quizás no es lo mejor, pero hicimos buenos amistosos y vamos con mucha fe’’, declaró el delantero a ‘‘Río Negro’’.

La carrera de Trecco siempre se caracterizó por la variedad. Estuvo en Primera con Huracán, jugó Libertadores y Sudamericana con la Universidad Católica, y pasó por casi todas las categorías del ascenso. Su experiencia puede ser la clave para el equipo dirigido por Mauricio Giganti.

‘‘Jugar contra un equipo así, y más con las figuras que tiene Boca, la verdad que te genera un poco de ansiedad, ganas... pero hay que saber manejar eso para que no te juegue en contra también. Va a ser un lindo partido, contra un rival muy importante’’, opinó.

Durante su paso por Huracán, Trecco fue al banco en un aburrido 0-0 ante Boca. Fue en Parque de los Patricios, y no tuvo minutos ante los dirigidos por el “Coco” Basile.

Finalmente, Nicolás se esperanza: ‘‘Se le puede ganar a Boca. Obviamente tenés que estar muy concentrado, y tácticamente hacer un partido brillante, porque ellos con esas jerarquía te sacan ventaja en cualquier momento. También sabemos que las pocas situaciones que tengamos hay que convertirlas, porque es la única manera de ganarlos, sin fallar en ninguna de las áreas’’.

Gonzalo Lucero también tiene experiencia en chocar contra un grande. Jugando para el Rojo neuquino fue titular en el encuentro de Copa Argentina contra Racing en 2015, cuando la Academia era el equipo campeón del fútbol nacional.

‘‘Estamos muy ilusionados, entrenando a full. Muy contentos de enfrentar a uno de los clubes más grandes del país’’, expresó el zurdo a ‘‘Río Negro’’.

Para Alvarado esta pretemporada fue especial, ya que la fecha del partido obligó a comenzar las prácticas mucho antes que el resto de los equipos del Federal A.

‘‘Estoy entrenando desde el 3 de julio y fueron llegando los refuerzos. Desgraciadamente apenas llegué a Mar del Plata para la pretemporada, me desgarré, así que me estoy recuperando. El técnico no me quiere arriesgar, pero trato de demostrarle que estoy bien’’, comentó Gonzalo.

Respecto de lo que puede suceder mañana en La Fortaleza de Lanús, la expresión de deseo del volante ofensivo es clara: ‘‘Se me cruza por la cabeza, al menos, entrar unos minutos. Si eso pasa estaría completo y hacer un gol sería un desahogo. Si el técnico me necesita, voy a estar, y sino apoyaré desde el banco con las ganas de que el grupo esté a la altura de este partido’’.

Boca ostenta calidad y cantidad de futbolistas. Pero nadie le puede quitar la ilusión a Alvarado, que es uno de los animadores de su categoría y quiere hacer historia con dos conocidos de la zona.