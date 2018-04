Copa Davis: comienza la serie ante Chile en San Juan

Protagonistas de históricos duelos de Copa Davis, Argentina y Chile volverán a medirse tras 18 años en San Juan, en un duelo por las semifinales de la Zona Americana, sin la gran figura albiceleste Juan Martín del Potro, sexto del ranking mundial.

El encuentro entre argentinos y chilenos será el primero desde la recordada “serie de los sillazos”, ocurrida en Santiago de Chile en abril de 2000, cuando fanáticos locales lanzaron sillas contra el equipo albiceleste.

Aquellos incidentes derivaron en la cancelación del partido y el retiro de los visitantes, en uno de los mayores bochornos de la historia de la Davis.

Como para echar leña al fuego de la nueva confrontación, el ex número uno del tenis, Marcelo “Chino” Ríos, lanzó una polémica arenga a sus compatriotas, en su cuenta de la red social Twitter: “A pesar de no poder estar ahí que me muero de ganas, les deseo lo mejor al equipo de Copa Davis y nos toca romperle el culo ahora en tenis. Vamos equipo, suerte”.

Ríos es asesor del capitán de Chile, Nicolás Massú, pero no podrá estar en el escenario del match por problemas familiares.

En cambio, ambas delegaciones habían hecho todo lo posible para evitar tensiones. Como la sede de la serie será San Juan, se espera que cientos de hinchas del país vecino se acerquen al estadio techado Aldo Cantoni, escenario del cotejo.

Argentina, que fue campeón de la Davis en 2016 pero descendió rápidamente, emprenderá el camino de regreso al Grupo Mundial con una formación liderada por Diego Schwartzman, 15 del ranking, aunque sin el estelar Del Potro (6), quien renunció a jugar el certamen.

“No me siento la cabeza del equipo a pesar de ser el mejor en el ranking. La cancha está pesada y bien lenta, y no se siente la altura de San Juan (640 metros). Esperamos una gran serie”, afirmó el ‘Peque’ Schwartzman.

Del otro lado, Chile viene de superar en primera ronda a Ecuador (3-1) y se anima a soñar con un triunfo en suelo argentino con una formación comandada por el ascendente Nicolás Jarry (64), de buenos resultados en las últimas semanas.