Copa Libertadores: “Nunca se dio una final como esta”

Sobre la sanción al técnico Marcelo Gallardo, que deberá cumplir cuatro fechas de suspensión y no podrá entrar a la Bombonera mañana en el partido de ida, River presentó la apelación aunque no obtuvo respuesta. D’Onofrio aseguró que “los reglamentos están para cumplirse y, si alguien no lo cumplió, debe tener su sanción. Para los argentinos el derecho de admisión es para los delincuentes, no para alguien que llega tarde”.

En un clima de cordialidad, Domínguez invitó al presidente del club de Núñez a que “plantee y participe en las reuniones de la Conmebol. Este reglamento está ahí, desde el principio del campeonato, y es igual para todos. No puedo inmiscuirme en un ente como lo es el Tribunal de Disciplina”.

En otro de los temas que coincidieron los presidentes de River y de Boca fue en que los estadios “quedan chicos” para una final de semejante popularidad.

El ‘Tano’ Angelici aclaró -consultado por las quejas de los hinchas de Boca por la venta de entradas- que “nosotros no vendemos entradas. Esta vez se decidió hacerlo en dos tandas. No entendía cuándo había al mediodía varios hinchas en la puerta del club. Lo lamento y entiendo al socio que no pudo conseguir entradas”.

D’ Onofrio, en tanto, subrayó que “en este tipo de partidos, cualquier estadio es chico. Estamos considerando la remodelación del Monumental o construir un estadio nuevo. Estamos trabajando en ambas alternativas”.