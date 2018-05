Coudet, caliente: “Tiramos a la mierda seis meses de laburo”

El DT de Racing Club, Eduardo Coudet, pidió “perdón” a los hinchas del equipo por la derrota de anoche ante Sarmiento de Resistencia, 1 a 0 por los 32avos de la Copa Argentina, y lo calificó como “un papelón”.

“Le pido perdón a los hinchas aunque las disculpas no sirven. En estos momentos no me sale un análisis. Lo de hoy (por ayer) fue un papelón, tiramos a la mierda seis meses de trabajo. No lo puedo entender”, dijo, contundente, Coudet.