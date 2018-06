Arqueros expertos en Código Penal

Ya sea en el Federal A, la Copa Argentina o la Liga Confluencia, si hay definición por penales, en Cipolletti duermen tranquilos.

Primero apareció Matías Alasia en todo su esplendor para darle grandes alegrías a la hinchada Albinegra. El pasado domingo, en las semifinales de la Liga, le tocó a Facundo Crespo, quien respondió con gran solvencia en la definición ante Unión.

Más que arqueros, parece que el Capataz tiene dos abogados expertos en Código Penal.

Tras su gran actuación ante los Magos de Allen, Crespo dialogó con “Río Negro”.

“He tenido otras definiciones por penales, tanto en Deportivo Roca como en Maronese, y por lo general me fue bien. De las cuatro veces que jugué esa instancia gané tres”, explicó al arquero.

Con respecto a su relación con Alasia, Crespo se sinceró: “con Mati hablamos pero yo jamás le he preguntado que hace para atajar penales. Sino que cada uno tiene su fórmula”.

El ex Maronese llegó al Albinegro en el pasado mercado de pases con la certeza de que iba a tener que pelear el puesto con un gran arquero.

“Yo sabía a qué venía y que estaba Alasia, que había hecho una gran campaña. Me tocó pelear de abajo, a veces es complicado al no tener minutos. Pero cuando Germán (Alecha) me dijo que iba a jugar en la Confluencia me cambió la cabeza y más ahora que estamos en la final”, aseguró el guardameta.

Cuatro años pasaron desde la última vez que el Albinegro se consagró en la liga local y Crespo asegura que junto a sus compañeros buscarán un nuevo título.

“Hace mucho que Cipolletti no sale campeón en primera y es todo un desafío. Ganar el Apertura sería algo muy lindo para el club y es lo que vamos a buscar contra Catriel”, finalizó.