La Copa Neuquén busca sus semifinalistas

Desde el fin de semana pasado la Copa Neuquén entró en su etapa de definición más importante: los playoffs, en donde el ganador continúa con vida mientras que los perdedores deben despedirse del certamen. Hoy se llevarán a cabo los cuartos de final que determinarán a los semifinalistas de un atractivo certamen en el que no se vislumbra un claro candidato. Tres partidos se llevarán a cabo desde las 16, mientras que el restante se jugará a partir de las 15. La Chacra será un o de los escenarios donde rodará la pelota. Desde las 15, Independiente será local de Sapere. El Rojo, que hizo un gran trabajo durante la fase regular y se quedó con el grupo 3, viene de dejar en el camino a El Porvenir por 1 a 0 con gol de Facundo Dehais. Sapere, por su parte, viene de dar la sorpresa en octavos donde eliminó por penales a Pacífico, uno de los equipos que a priori era candidato a pelear el título. Una hora más tarde pero en Rincón de los Sauces, el León del Oeste neuquino será local de Añelo en otro de los encuentros de la jornada. En los octavos de final, el Depo superó a Rincón por 3-2 mientras que Añelo dio el golpe como visitante frente a San Lorenzo y lo dejó afuera con los tiros desde el punto penal. También a las 16, pero en Plaza Huincul, se vivirá uno de los encuentros que promete muchas emociones: Petrolero-Maronese. Dos de los mejores equipos del torneo se verán las caras en duelo con mucho en juego. El Naranja viene de golear a Unión de Zapala 6 a 0, mientras que el Dino superó a Patagonia como visitante por penales, luego de igualar en el tiempo regular. El restante encuentro de cuartos de final se llevará a cabo en cancha de Unión Vecinal, a las 16, donde el local recibirá a Alianza de Cutral Co. Unión dejó en el camino a Atlético Neuquén, mientras que el Gallo superó por penales a Don Bosco.

Datos

a tener en cuenta

4

equipos lograron la clasificación a cuartos de final mediante definición por penales.

3,12

fue el promedio de goles por partido de los octavos. ¿Se repetirá en los cuartos?

La reserva también jugará sus cuartos de final: Dep. Rincón vs. San Patricio, Pacífico vs. Loncopué, Alianza vs. Patagonia y Maronese vs. Indepte.

