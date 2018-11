D’onofrio: “Macri tiene interés en que se juegue” la revancha de la Súperfinal

El presidente de River, Rodolfo D´Onofrio, aseguró hoy que el mandatario Mauricio Macri “tiene el interés de que el partido” postergado de la revancha de la final de la Copa Libertadores se juegue en el estadio “Monumental”. “Nuestra posición es jugar en River. Un allegado del Presidente de la Nación me hizo llegar que Macri tenía el interés de que el partido se jugara el domingo. Lo digo porque sé quien me lo dijo. El segundo tema es que Macri quiere y pretende que se juegue en River y que va a haber seguridad para que se juegue en River. Creo que son temas muy importantes porque aparte estamos ante el G20 ahí no más. Y en este G 20, Argentina va a estar en el mundo y se lo va a ver”, explicó.

Más información: ¿Qué dice el artículo en que se apoya Boca para pedir los puntos de la Súperfinal?

Enseguida, agregó: “Será un éxito y el mundo se enterará lo que pasó. Entonces, si podemos hacer un G 20, ¿cómo no vamos a poder hacer un partido? Sería el broche final para demostrar que lo que ocurrió el sábado no es algo que no podemos solucionar”. En ese sentido, el titular del club de Núñez aseguró que Macri le brindó su “apoyo” para que la “Seguridad esté” para el encuentro revancha de la Libertadores, postergado dos veces el pasado fin de semana por las lesiones que al menos dos jugadores de Boca recibieron durante el traslado al estadio “Monumental”. “No soy vocero del presidente de la Nación, te digo la información que he recibido”, reveló D´Onofrio en declaraciones a Radio La Red.

“Creo que no nos pueden vencer. Me metí en River para cambiar esto. Si nos vencen en esto estamos perdidos”, explicó en su postura contra la violencia que generan las barras bravas. “El presidente de la Conmebol tiene la posición de jugar en el exterior. Definen ellos, pero nosotros no tenemos por qué no expresar que por culpa de 600 personas... Acá hay 66.000 personas que compraron una entrada en la cancha, y hay una ventaja deportiva, ¿por qué me van a sacar? ¿Por qué no se puede hacer un partido de fútbol? Lo comprendo a Domínguez (presidente de la Conmebol) por lo que vivió, estoy de acuerdo con él en que hay que bajar los decibeles. La gente se vuelve loca”, explicó.

Lee también: Domínguez: “en la Conmebol, los jugadores lo ganan en la cancha”

“La nota que nos dio Domínguez tiene entre sus articulados que se juega en el exterior. Hasta ahora sólo dijo que se jugaría un sábado o domingo (8 ó 9), a referéndum de lo que diga el Tribunal. Lo vi duro, pero creo que cuando vea lo del G 20 se dará cuenta de que podemos organizar el partido”, completó D´Onofrio.