“Debuté en 2013 y ya se me viene un Mundial”, aseguró Meza

Pedro Troglio fue quien le dio la chance en el conjunto de La Plata y luego Meza arribó a Independiente en 2016, con Gabriel Milito como entrenador. Si bien le costó la adaptación fue una de las figuras del equipo que se consagró ante Flamengo, en el Maracaná.

En cuanto a cómo vivió las horas previas a la oficialización de su citación confió: “cuando me dieron la noticia no lo podía creer, me habían llamado confirmando mi convocatoria pero hasta que no salió la lista no lo creía”.

Consultado respecto de cómo maneja la situación sostuvo: “ahora es todo felicidad. Trato de disfrutar y que no sea un peso pero voy a tratar de defender a mí país de la mejor manera”.

En cuanto a los rumores que la semana pasada lo daban fuera de la cita afirmó: “a pesar de todo estaba tranquilo, cuando vestí la camiseta me sentí conforme con mi trabajo (en el último amistoso en la caída 6-1 ante España fue el jugador más destacado del equipo) pero las dudas estaban”.

Meza cumplirá el sueño de muchos futbolistas: compartirá equipo con Lionel Messi y al respecto expresó: “tuve la suerte de compartir vestuario con él y los demás cracks pero fueron pocos días. Ahora tendremos más tiempo y tenemos que tirar todos para adelante y conseguir el objetivo. Trato de estar a su nivel”.