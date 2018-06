Nadal eliminó a Del Potro en Roland Garros

La emoción de Juan M. Del Potro fue la de todos en Roland Garros, cuando después de la derrota con Rafael Nadal y en medio del llanto se confesó ante los aficionados, asegurando que “agradezco a todos que no me dejaron que me retirase”.

El argentino, quien perdió con Nadal en una de las semifinales por 6-4, 6-1 y 6-2, afirmó que “estoy disfrutando este momento”.

En su monólogo, destacó que “quiero agradecer a todo el mundo que no me dejó retirarme hace unos pocos años. Ellos me incitaron a seguir luchando”.

“Pasó mucho tiempo sin que tuviera buenas sensaciones con mi cuerpo. Me operé tres veces de la muñeca izquierda y estuve cerca de retirarme del deporte. Ahora no tengo palabras para describir este momento”, expresó la Torre.

Después de una gran participación en Roland Garros, Delpo volverá el lunes al cuarto lugar del ranking de la ATP, lo más destacado de su campaña.

“Es espectacular. Aunque el ranking no es mi prioridad los que están adelante mío son los mismos de hace 10 años, los mejores de la historia”, remarcó.

“Jamás lo habría imaginado, ni yo ni cualquier persona que siguió mi campaña”, destacó Delpo.

Aunque llegó con dudas, debido a un desgarro que sufrió en el Masters 1000 de Roma, Delpo pasó cada obstáculo con buen tenis.

“Sabía que Nadal va de menos a más, y que si no me adelantaba en el primer set el partido iba a ir como fue. Si lo hubiera ganado el desarrollo quizá hubiera sido diferente”, se lamentó acerca de esas seis oportunidades de quiebre que dejó pasar.

Acerca de la final que jugarán Nadal y el austríaco Dominic Thiem, el argentino destacó que “quizá el domingo pueda repetir, pero no es fácil. Acabo de salir hace un par de minutos en la cancha y fue casi imposible ganarle”.

“Nadal me parece que está fresco, saludable. Si está sano podrá ganar Roland Garros muchas veces, al igual que Roger Federer en Wimbledon”, comentó.

Del Potro volverá a Argentina para prepararse para la temporada sobre canchas duras, que comenzará con las de césped y, luego continuará en Estados Unidos.

“Lo importante es que me voy sin dolores a casa para prepararme para Wimbledon”, concluyó.

Nadal se medirá mañana en busca de su undécimo título en Roland Garros con Thiem, quien terminó con la fantasía convertida en realidad del italiano Marco Cecchinato y le ganó al español los dos últimos partidos.