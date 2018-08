Del Potro jugará la final en México

Juan M. Del Potro sumó una nueva victoria y se metió en la final del ATP 250 de Los Cabos, en México, donde enfrentará esta noche al italiano Fabio Fognini.

Delpo, quien busca convertirse en el número 3 del mundo, superó en una de las semifinales al bosnio Damir Dzumhur, por 6-3 y 7-6 (8/6).

En la restante semifinal, Fognini dio cuenta del británico Cameron Norrie, al que venció por 6-4 y 6-2.

El partido que definirá el certamen no comenzará antes de la medianoche y Del Potro buscará su tercer título de la temporada.

“Será difícil con Fognini. Cualquier cosa puede pasar en la final, intentaré hacerlo lo mejor posible. Es otro desafío, otra final, otro partido, que será frente a un gran rival, cualquiera de los dos puede ganar”, afirmó Delpo, el tercer tenista con más victorias en 2018 con 35, igual que Rafael Nadal. Está atrás de Alexander Zverev (39) y Dominic Thiem (38).

Justamente, Alexander Zverev por ahora mantiene el lugar tres del ranking ya que sigue derechito en Washington, en donde se metió en las semifinales.

Si el argentino es campeón en Los Cabos, deberá esperar que Zverev no se consagre en el ATP 500 estadounidense. Si la Torre no gana la final, Zverev tampoco debería ganarla. Si el europeo no pasa de las semis, Juan será Top 3.