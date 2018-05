Del Potro pisó firme en Roma

Si bien no es su especialidad, Juan M. Del Potro es un buen jugador en polvo de ladrillo. Lo demostró ayer en el Masters 1000 de Roma, donde debutó con un buen triunfo frente al griego Stefanos Tsitsipas, por 7-5 y 6-3. Mientras, Diego Schwartzman quedó eliminado. La derrota que sufrió Delpo en Madrid le pegó duro, por lo que llegó al debut en Roma decidido a recuperar su nivel en una superficie complicada, en la previa a Roland Garros. No fue fácil el comienzo de su partido en el clásico certamen italiano. Delpo, cuarto preclasificado, dejó escapar un break point en el segundo game y en el siguiente sufrió el quiebre de su servicio. El joven griego, quien tiene un enorme futuro, lo complicó y hasta llegó a ponerse 4-2 adelante. En ese momento decisivo del set se despertó Del Potro, quien también aprovechó los problemas con el servicio que tuvo Tsitsipas. Con una doble falta le devolvió el quiebre para quedar igualados 4-4. Si bien el argentino logró recuperarse para quedarse con el primer parcial, antes dejó escapar cuatro set point. Al final, se impuso por 7-5. En el segundo set, Delpo dio cátedra. Hizo todo bien, quebró en el cuarto game, no le dio oportunidad a su rival de acercarse y con un último juego en cero, se impuso 6 a 3 para quedarse con el pasaje a octavos de final. Su próximo rival en el Foro Romano será el belga David Goffin, quien necesitó tres sets para dejar en el camino al italiano Marco Cecchinato, por 5-7, 6-2 y 6-2. Schwartzman tropezó en su segundo partido ante el galo Benot Paire. El Peque empezó con todo. Ganó el primer ser 6-2 y puso adelante 4-2 en el segundo. Paire empezó a acertar todo lo que tiró y el argentino no tuvo respuestas. Perdió ocho games consecutivos y cuando reaccionó estaba 4-0 abajo en el tercer set. El francés en el octavo match point consiguió sellar el 2-6, 6-4 y 6-2 que lo clasificó para enfrentar en octavos al croata Marin Cilic.

Los números

de La Torre

74

triunfos suma Del Potro en 104 partidos en polvo de ladrillo. En esta superficie ganó 4 títulos.

“Aprendí a jugar al tenis en polvo de ladrillo y me gusta, pero con el paso de los años no es el piso en el que me siento más cómodo”.

Delpo habló después de su buena victoria en el estreno en el Masters 1000 de Roma.

redacción central