Del Prete se ilusiona con darle el título de la Confluencia a Cipolletti

A sus cortos 22 años, los está cumpliendo hoy, Gustavo Del Prete se convirtió en uno de los referentes del equipo de Cipolletti que está a sólo un paso de la consagración en el torneo Apertura de la Liga Confluencia.

Con la cinta de capitán en su brazo, el Tuti es uno de los líderes futbolísticos del Albinegro. La situación no le pesa, todo lo contrario: la disfruta.

Gracias a su velocidad y visión de juego Del Prete fue la figura de la primera final ante Catriel. No sólo porque convirtió el segundo gol de la tarde, sino porque fue eje del juego y también se encargó de asistir a sus compañeros.

“La verdad es que estoy viviendo todo esto con mucho entusiasmo. Fue muy lindo haberle ganado a Arsenal, por todo lo que significó. Ahora estamos muy bien como equipo y queremos más”, le aseguró Del Prete a “Río Negro”.

En los últimos encuentros, Germán Alecha le entregó la cinta de capitán, una gran responsabilidad que asumió con alegría.

“Ser capitán me gusta mucho, soy muy hincha del club y siempre me costó separar eso de lo profesional. Creo que Germán, me dio la cinta para que aprenda a controlar eso dentro de la cancha y por suerte, creo que está saliendo bien y el grupo está muy unido”, explicó el Tuti.

A pesar de ser un pibe, Del Prete es uno de los referentes del equipo que juega la Liga, tanto dentro como fuera del campo de juego. “Me tocó compartir momentos con capitanes muy buenos como (Oscar) Negri, (Marcos) Lamolla y (César) Medina, aprendí mucho con ellos, me ayudaron a cambiar la cabeza”, agregó.

En cuanto a la revancha ante Catriel, el Tuti no se confía y sabe que no la tienen fácil a pesar del triunfo 2-0 en La Visera: “ellos van a salir a buscarnos con todo, así que tenemos que se inteligentes para que no nos pase lo que sucedió con Unión en la semi”.

Consultado sobre lo que significaría para él conseguir otro título de Liga, el delantero indicó que “sería algo hermoso, tengo muchas ganas pero no me desespero y disfruto del día a día”.