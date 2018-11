Cipo visita a Sansinena con la ilusión de otra victoria

Cipolletti cortó la mala racha el domingo contra Deportivo Madryn pero aún está lejos de lugar en el que quisiera estar. Hoy frente a Sansinena, tiene la chance de revalidar lo que mostró en La Visera y ganar terreno en la tabla.

A partir de las 17 en General Cerri, el Albinegro se medirá ante un duro rival. Las posibilidades matemáticas que aún tiene de quedar entre los cuatro clasificados se agotan sino se trae una victoria.

La goleada 5 a 3 contra los chubutenses significó un gran alivio. La baja eficacia mostrada hasta el momento se diluyó en una tarde díficil de igualar en el aspecto ofensivo. Los tres goles sufridos, en desatenciones puntuales fueron el punto débil más allá del desahogo por el triunfo.

El equipo tendrá variantes a partir de dos regresos y una suspensión. Maximiliano Herrera cumplió la fecha y volverá al once titular. Ulises Romero llegó al límite de amarillas y su lugar sería ocupado por Fernando de la Fuente.

El volante central ingresó en el complemento contra Madryn tras superar una tendinitis y volvería a ser de la partida acompañado por Juan Manuel Strak, de buen nivel durante su ausencia.

De esta manera, Gabriel Chironi se adelantaría unos metros para jugar de enlace en el 4-2-3-1 que usó el entrenador desde su llegada.

Antes de la lesión de De la Fuente, Gustavo Coronel ya había planteado esa disposición táctica. Las buenas intervenciones en ataque de Chironi hacen más factible que se ubique en esa posición.

El otro esquema considerado es un 4-4-2 con Enzo Romero junto a Herrera en la delantera. La actuación del juvenil derivó en que se analice esa opción. En ese caso, De la Fuente arrancaría entre los suplentes.

A Cipo le quedan dos partidos más antes del cierre de la primera fase, ya que en la última fecha tiene libre. Por eso es fundamental sumar lo máximo posible en estos tres encuentros. Serán días movidos para el Albinegro, que entresemana recibirá al escolta Sol de Mayo y el domingo siguiente visitará a Independiente en La Chacra en un duelo bisagra par ambos.

Aunque parece algo improbable en esta mala campaña, Cipolletti puede quedar a dos puntos de la zona de clasificación con un triunfo. Lo que más lo complica es el partido demás que tiene por no haber tenido libre en esta rueda. Si no le alcanza para la clasificación, las unidades que coseche ahora le servirían para no sufrir en la reválida.

Los de Cerri están cuartos pero perdieron los últimos dos de local, frente a Ferro y Sol de Mayo. Además, no contarán con su goleador Bruno Nasta, suspendido. Cipo intentará aprovecharlo y sumar otro triunfo vital.