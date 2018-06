Doble o nada en Lamarque

Contundente se presenta la fiesta del fin de semana en El Fogón de Lamarque. El sábado habrá 8 carreras desde las 9 hasta las 15, horario elegido para que se realice el remate de Potrillos Haras El Tatú.

La cabaña de Entre Ríos venderá en 10 cuotas 11 productos de sus padrillos Mr Down Perry, Signed To First y del legendario Signed To Tet; todos inscriptos para correr el año que viene en esta pista por un premio de 300.000 pesos. Los potrillos podrán ser revisados por los interesados durante todo el día viernes, previo a la subasta.