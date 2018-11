Lifune: Don Bosco corre con ventaja

El torneo Oficial de Lifune tendrá su fecha N°17 con un programa de encuentros que se jugará casi en su totalidad en la jornada de hoy y se completará con uno más mañana.

El puntero Don Bosco (40) recibirá a uno de los últimos San Lorenzo (11) en lo que aparece como un duelo accesible para El Barrio que buscará sumar de a tres para mantener la ventaja sobre su escolta.

En tanto, Alianza (35) se las verá en su cancha frente a Pacífico (28), el cuarto en la tabla. Se trata de un cruce exigente para el Gallo que intentará seguir prendido en la pelea por la punta.

Deportivo Rincón (33) debe jugar el domingo frente a Centenario (24) en condición de visitante. En la previa, Rincón no debería ceder puntos si pretende continuar cerca de la cima. Será un escenario complicado para el León.

Maronese (25) se enfrentará con el colista San Patricio (4), donde el conjunto del oeste aparece como claro favorito para quedarse con los tres puntos en su cancha.

Independiente (24) recibe a Sapere (9) en La Chacra con la misión de sumar bien. En cancha de San Lorenzo, Patagonia (13) recibe a Petrolero (20).

En la Primera B, Añelo (37) defiende la punta en cancha de Petrolero frente a Los Canales (20). El segundo Unión Vecinal (32) recibirá a Confluencia y Atlético Neuquén (32) también buscará un festejo ante Bicicross en Senillosa.

El resto: El Porvenir (26) vs. Unión de Zapala (21); Villa Iris (23) vs. Rivadavia (12); Eucalipto (10) vs. Loncopué (8).