Dos equipos, el mismo sentimiento

El almanaque se afina y la pasión crece. Se activan de a poco los sensores del hincha, que sabe que a partir del 14 de junio no habrá nada más trascendente que la disputa de la Copa del Mundo, esa que el simpatizante albiceleste sueña con que descanse de una vez por todas en los brazos de Lionel Messi.

El Mundial de Rusia se nos viene encima y a partir de hoy y hasta la final a jugarse en Moscú el 15 de julio, “Río Negro” brindará día a día en versión impresa y web, una cobertura acorde a la importancia del evento que paraliza al mundo cada cuatro años.

El puntapié inicial en nuestro sitio lo dieron los usuarios, quiénes desde el miércoles pasado hasta ayer pudieron elegir entre los 35 preseleccionados, al once ideal que debutará ante Islandia el 16 de junio. Quizás alguno de los favoritos de la gente no forme parte de los 23 jugadores que elegirá Jorge Sampaoli mañana. Sería nomás otro indicador que el DT del seleccionado carece aún de una columna vertebral titular, a 25 días del comienzo de la Copa.

La consigna de un dibujo táctico 4-2-3-1 fue elegida sólo para facilitar la elección del once ideal, y no porque Sampaoli vaya a usar (o sí) tal esquema. En el once votado por los usuarios, y a diferencia de la que se desprende en la elección por parte de los medios especializados, la gente busca claramente la renovación ofensiva.

En la encuesta, Ricardo Centurión aventaja a Ángel Di María y Lautaro Martínez prevalece sobre el Kun Agüero y Gonzalo Higuaín. De todas maneras y a pesar de lo reñido en los porcentajes, los usuarios ubican a los históricos Javier Mascherano y Éver Banega como ‘doble 5’, mientras que los especialistas no ven descabellada la inclusión de Leandro Paredes como acompañante de uno de ellos.

Lo cierto es que los favoritismos cambian día a día y los mimamos de ayer, hoy ya no lo son tanto. Se vienen días decisivos y en la sapiencia de Sampaoli a la hora de la elección, estará guardada buena parte del éxito en el Mundial.